Classement ATP - Tsonga dégringole au 113e rang mondial, des éclaircies pour Monfils et Mannarino

Gaël Monfils et Adrian Mannarino, finalistes malheureux dimanche, se consolent lundi avec un gain de cinq places, pour s'installer aux 33e et 44e places mondiales dans un classement ATP où Jo-Wilfried Tsonga dérive, désormais hors du top 100 pour la première fois depuis 2007. Même s'il est au repos depuis son abandon en demi-finale de l'US Open début septembre, l'Espagnol Rafael Nadal reste sur son trône, devant le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Roger Federer.

Et les Bleus ? Le N.1 tricolore Lucas Pouille, de retour après une déchirure musculaire à une jambe, a perdu une place (23e) après avoir été éjecté dès son entrée en lice mardi à Stockholm par l'Américain Tennys Sandgren. A l'approche de la finale de la Coupe Davis contre la Croatie (23-25 novembre), il faut regarder plus loin pour être rassuré: Monfils a atteint son meilleur classement de l'année, le plus haut depuis septembre 2017, après sa finale perdue à Anvers contre le Britannique Kyle Edmund.

Mannarino a lui aussi connu un léger sursaut, après deux semaines à la baisse, grâce aux points acquis à Moscou, où le local Karen Khachanov lui a barré la route de son premier titre. Richard Gasquet, demi-finaliste à Anvers, reste 28e, et Gilles Simon, quart-de-finaliste en Belgique, 32e.

Longtemps N.1 français, et ancien N.5 mondial (en 2012), Tsonga regarde tout ça de loin: le Manceau de 33 ans quitte le top 100 (113e), dont il était fidèle depuis juillet 2007, de quoi assombrir une année 2018 déjà bien noire, en raison des blessures qui lui ont fait raté la grande partie de la saison. La perte des points de son sacre l'an passé à Anvers, où il est tombé au 2e tour, lui a coûté très cher. Et ce n'est peut-être pas fini avant le début du tournoi de Vienne cette semaine, où il a été finaliste en 2017...

Classement ATP au 22 octobre :

1. Rafael Nadal (ESP) 7660 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 7445

3. Roger Federer (SUI) 6260

4. Juan Martin Del Potro (ARG) 5760

5. Alexander Zverev (GER) 5025

6. Marin Cilic (CRO) 4185

7. Dominic Thiem (AUT) 3825

8. Kevin Anderson (RSA) 3730

9. John Isner (USA) 3380 (+1)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3335 (-1)

11. Kei Nishikori (JPN) 2910

12. David Goffin (BEL) 2855

13. Borna Coric (CRO) 2415

14. Kyle Edmund (GBR) 2330 (+1)

15. Fabio Fognini (ITA) 2315 (-1)

16. Stefanos Tsitsipas (GRE) 2155

17. Diego Schwartzman (ARG) 1880

18. Jack Sock (USA) 1850

19. Karen Khachanov (RUS) 1845 (+7)

20. Daniil Medvedev (RUS) 1842 (+1)

