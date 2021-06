Tsitsipas franchit un cap malgré tout

Longtemps dimanche, Stefanos Tsitsipas a bien cru qu’il allait s’offrir le titre à Roland-Garros. Et s’il avait effectivement conquis son premier titre en Grand Chelem, il se serait invité sur le podium mondial. Sa défaite finale l’empêche finalement d’en éjecter Rafael Nadal, tandis que Novak Djokovic, lui, conforte sa première place mondiale, comptant avec 12113 points quasiment 2000 unités d’avance sur son dauphin Daniil Medvedev.

Mais en devenant numéro 4 à l’ATP au détriment de Dominic Thiem, tombé d’entrée du côté de la porte d’Auteuil, le Grec obtient tout de même le meilleur classement de sa jeune carrière à 650 petites longueurs de Nadal. Un seul autre changement est à noter dans le Top 10 : Diego Schwartzman le quitte malgré son quart de finale (il sortait d’une demie en 2020) au profit de Roberto Bautista Agut.

Stefanos Tsitsipas à Roland-Garros en 2021

Sinner, le coup d’arrêt

De la 11e à la 20e places, quelques évolutions assez mineures peuvent être relevées. Gaël Monfils, éliminé au 2e tour sur la terre parisienne, ne fait ainsi plus partie du Top 15 et se fait dépasser par Casper Ruud. Grigor Dimitrov, sorti d’entrée, perd trois places, tandis que Hubert Hurkacz fait le chemin inverse malgré le même résultat (17e). Mais ce lundi, le classement ATP est surtout impitoyable à l’égard d’un joueur : Jannik Sinner.

Le jeune Italien, qui s’est pourtant à nouveau qualifié pour la seconde semaine d’un Majeur, ce qui n’est pas le cas des joueurs précédemment cités dans cette section, ne fait provisoirement plus partie du Top 20. Il paie son magnifique résultat de l’édition 2020 de Roland (quart de finale) qui l’avait vu tomber contre le même adversaire : Rafael Nadal. Relevons par ailleurs que Stan Wawrinka (28e), contraint au forfait, quitte les 25 premières places pour la première fois depuis deux ans.

Davidovich Fokina entre dans le Top 40, Cilic rebondit

Son combat épique au 3e tour contre Casper Ruud a enflammé Roland-Garros. Dans la foulée, Alejandro Davidovich Fokina a atteint le premier quart de finale de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Et logiquement, le jeune Espagnol (22 ans) en récolte les fruits au classement et pointe désormais à la 35e place mondiale, sa nouvelle référence sur le circuit (bond de 11 rangs).

Et si "Foki" découvre les joies du Top 40, Marin Cilic, lui, les retrouve. Déjà apparu à son avantage par séquences malgré sa défaite au 2e tour contre Roger Federer à Roland-Garros, le Croate est déjà passé au gazon et avec succès, puisqu’il est allé s’offrir le 19e titre de sa carrière à Stuttgart face à un Félix Auger-Aliassime, décidément maudit en finale. Le Croate double 10 de ses collègues pour se retrouver 37e.

Alejandro Davidovich Fokina à Roland-Garros en 2021

Nishikori au plus bas depuis une décennie , Musetti et Alcaraz à pas de géant

Il a beau s’être battu comme un lion sur l’ocre parisien, les temps sont durs pour Kei Nishikori. Sorti sèchement en huitième de finale par Alexander Zverev après deux premiers tours gagnés au bout des cinq sets, il n’est plus numéro 1 japonais ce lundi. Juste derrière son compatriote Yoshihito Nishioka (56e), il n’avait plus connu un tel classement depuis tout juste dix ans (59e, le 13 juin 2011).

Pour les jeunes prodiges Lorenzo Musetti (61e) et Carlos Alcaraz (78e) en revanche, ça rigole. L’Italien et l’Espagnol ont respectivement bondi de 15 et 19 rangs. Le Top 50, nouvel objectif affiché par le premier, n’est plus très loin.

Des hauts et des bas

Ils sont 9 à atteindre cette semaine leur meilleur classement dans le Top 100. Stefanos Tsitsipas (4e, +1 place), Casper Ruud (15e, +1), Aslan Karatsev (24e, +2), Daniel Evans (25e, +2), Lorenzo Sonego (26e, +2), Alejandro Davidovich Fokina (35e, +11), Tommy Paul (50e, +1), Lorenzo Musetti (61e, +15) et Carlos Alcaraz (78e, +19) peuvent passer au gazon avec le sourire.

Pour d’autres, dont pas mal de Français, c’est la soupe à la grimace. Adrian Mannarino (42e, -6 places), Benoît Paire (46e, -6), Marton Fucsovics (49e, -5), Kei Nishikori (57e, -8), Kyle Edmund (77e, -7), Jordan Thompson (81e, -17), Stefano Travaglia (88e, -10), Norbert Gombos (89e, -8), Corentin Moutet (94e, -21), Lucas Pouille (95e, -9), Salvatore Caruso (97e, -15) et Roberto Carballes Baena (10

Le Top 20 au 14/06

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 12113 2. Daniil Medvedev 10143 3. Rafael Nadal 8630 4. Stefanos Tsitsipas 7980 5. Dominic Thiem 7425 6. Alexander Zverev 7350 7. Andrey Rublev 5910 8. Roger Federer 5065 9. Matteo Berrettini 4103 10. Roberto Bautista Agut 3170 11. Diego Schwartzman 3105 12. Pablo Carreno Busta 2905 13. David Goffin 2830 14. Denis Shapovalov 2780 15. Casper Ruud 2690 16. Gaël Monfils 2568 17. Hubert Hurkacz 2533 18. Milos Raonic 2473 19. Cristian Garin 2440 20. Grigor Dimitrov 2431

