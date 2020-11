C’est tout sauf une surprise. Pour que Novak Djokovic ne finisse pas l’année numéro 1 mondial, il aurait fallu que Rafael Nadal fasse le triplé Bercy-Sofia-Masters et que le Serbe ne remporte pas le moindre match à Londres. Une condition inenvisageable du simple fait que l’Espagnol n’a jamais eu la moindre intention de voyager en Bulgarie et de gaspiller de l’énergie avant le tournoi des Maîtres. Sa défaite en demi-finale du Rolex Paris Masters a ensuite réglé mathématiquement la question.

Pour la 6e fois de sa carrière, Djokovic terminera donc une saison sur le trône, c’est autant que Pete Sampras, et un fois de plus que ses rivaux Nadal et Federer. Un record remarquable même si le caractère tronqué de cette saison 2020 privée de cinq mois de compétition dont un Grand Chelem et 6 Masters 1000 tend à le relativiser. Le prochain objectif du Serbe sera de s’approprier le record de semaines en tant que numéro 1 mondial : il est en bonne position pour dépasser la marque de Federer (310 semaines) début mars 2021.