Il a quitté Flushing sans points, ni "prize money", et avec une grosse amende. Novak Djokovic n’a donc pas vraiment de raisons d’être satisfait de son aventure outre-Atlantique. Alors qu’il avait décidé au dernier moment de jouer l’US Open pour aller chercher son 18e titre en Grand Chelem, le Serbe s’est fait disqualifier en huitième de finale pour avoir lancé une balle (involontairement) sur une juge de ligne. Il conserve donc son capital comme Rafael Nadal, absent à New York : la réforme du classement leur permet de conserver leurs 18 meilleurs résultats de mars 2019 à décembre 2020. L’écart reste donc de 1010 unités entre eux. Assuré de le dépasser la semaine prochaine, Djokovic égale Pete Sampras avec 286 semaines passées au sommet de la hiérarchie mondiale. De quoi retrouver le sourire.

Il a été le principal bénéficiaire de la mésaventure du numéro 1 mondial. Mais il ne s’est pas arrêté là. Car Pablo Carreno Busta a ensuite pris le meilleur sur Denis Shapovalov (désormais 14e, 3 places gagnées) pour rallier la deuxième demi-finale de sa carrière à l’US Open après 2017. L’Espagnol fait ainsi un retour remarqué dans le top 20 pour la première fois depuis mars 2019. Désormais 18e, il n’avait plus été aussi bien classé depuis deux ans. Six rangs devant lui, Andrey Rublev confirme sa progression constante et se rapproche des 10 meilleurs (12e) après son premier quart en Grand Chelem. Félix Auger-Aliassime réintègre aussi les 20, au détriment de Cristian Garin (21e) et Grigor Dimitrov (22e).