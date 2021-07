Zverev déloge Thiem du Top 5, Shapovalov de nouveau dans les 10

Dans un Top 10 qui connaît pas mal de chamboulements ce lundi, il est l'un des rares à rester à sa place. Et pour cause, dans la foulée de son triomphe à Wimbledon, son troisième tournoi du Grand Chelem gagné cette année, Novak Djokovic ne pouvait pas en gagner puisqu'il était déjà solidement premier. Le Serbe a défendu tous ses points de 2019 et en possède toujours près de 2000 d'avance sur son dauphin Daniil Medvedev.

D'autres ont profité de la quinzaine londonienne pour gagner du terrain. C'est le cas d'Alexander Zverev qui récolte les fruits de son huitième de finale pour doubler au 5e rang Dominic Thiem (6e), forfait car blessé au poignet. Grâce à sa première finale en Grand Chelem, Matteo Berrettini gagne également une place (8e) au détriment de Roger Federer (9e). Et Denis Shapovalov pourra se consoler de la frustration ressentie en demi-finale contre le Djoker en constatant qu'il redevient membre du club très fermé des 10 meilleurs joueurs du monde.

Wimbledon Djokovic et la stat' qui peut mettre tout le monde d'accord IL Y A UNE HEURE

Denis Shapovalov en pleine célébration lors de son quart de finale contre Karen Khachanov à Wimbledon 2021 Crédit: Getty Images

Hurkacz a le Top 10 en vue, Auger-Aliassime au plus haut depuis ses débuts

Si le Canadien a réintégré le Top 10, c'est qu'il en a éjecté sa victime en huitième sur le gazon du All England Club : Roberto Bautista Agut. L'Espagnol, qui n'a pu défendre les points de sa demi-finale en 2019, perd gros : 360 points et quatre places (14e). Hubert Hurkacz (11e), qui a découvert les joies d'un dernier carré en Grand Chelem, talonne Shapovalov, doublant au passage 7 de ses collègues. Une sacrée remise en route après des semaines de galère sur terre battue.

Le gazon a réussi aux jeunes Canadiens puisqu'il a également fait le bonheur de Félix Auger-Aliassime qui y a disputé son premier quart de finale en Majeur, en s'offrant le scalp d'Alexander Zverev. Le voilà désormais 15e joueur mondial, son meilleur classement. Sa progression de quatre places se fait au détriment de Casper Ruud (16e), Alex de Minaur (17e), sortis au 1er tour, Gaël Monfils (19e), éliminé au 2e, et surtout David Goffin (20e), forfait à Wimbledon. Huitième-de-finaliste, Cristian Garin grignote deux rangs (18e).

Hubert Hurkacz et Roger Federer lors de leur quart de finale à Wimbledon en 2021 Crédit: Getty Images

Khachanov à la relance, Paire poursuit sa lente dégringolade

Depuis plusieurs mois voire davantage, il plafonnait et son triomphe au Masters 1000 de Paris-Bercy 2018 semblait bien loin. Karen Khachanov a retrouvé quelques couleurs sur le tapis vert londonien où il a joué son deuxième quart de finale en Grand Chelem, perdu in extremis contre Shapovalov. Dans l'affaire, il gagne 4 places (25e). Tombé au même stade de la compétition face au maître des lieux, Marton Fucsovics bondit également (39e, 9 rangs gagnés).

En revanche, Benoît Paire, lui, n'y arrive plus. Encore épinglé pour son comportement en fin de 1er tour contre Diego Schwartzman, l'Avignonnais continue de multiplier les tournois et les désillusions. Après sa sortie rapide au All England Club, il n'a pu passer qu'un tour au Challenger sur terre battue de Braunschweig en Allemagne, battu par le 264e joueur mondial. Par conséquent, il quitte le Top 50 pour la première fois depuis plus de deux ans (mai 2019). Il ne compte toujours que deux victoires sur le circuit pour 17 défaites depuis le début de l'année.

Karen Khachanov à Wimbledon en 2021 Crédit: Getty Images

Pouille sort du Top 100, Murray y est presque

Au rayon des mauvaises nouvelles côté tricolore, Lucas Pouille a aussi de quoi faire grise mine. Le Nordiste, qui se bat pour retrouver son meilleur niveau et avait livré un beau combat perdu en 4 sets au 1er tour de Wimbledon contre Cameron Norrie (finaliste au Queen's, perd les 45 points de son 3e tour de 2019. Il recule de six rangs et ne fait plus partie des 100 meilleurs joueurs du monde (101e). C'est une triste première pour lui depuis la semaine du 13 avril 2015, il y a plus de six ans.

Pouille devance d'ailleurs un ancien numéro 1 mondial sur le retour en la personne d'Andy Murray (102e). L'Ecossais, qui a enflammé le Centre Court pendant la première semaine (défaite au 3e tour contre Shapovalov) en y jouant ses premiers matches en simple depuis quatre ans, n'a jamais été aussi près de faire son grand retour dans le Top 100 (16 places gagnées). Les Français Arthur Rinderknech (105e) et Benjamin Bonzi (108e) n'ont, eux, jamais été à pareille fête, tout près de cet objectif symbolique.

Andy Murray à Wimbledon en 2021 Crédit: Getty Images

Des hauts et des bas

Ils sont 9 dans le Top 100 à décrocher cette semaine le meilleur classement de leur carrière. Hubert Hurkacz (11e, +7 places), Félix Auger-Aliassime (15e, +4), Cameron Norrie (32e, +2), Sebastian Korda (46e, +4), Ilya Ivashka (63e, +16), Marco Giron (64e, +2), Carlos Alcaraz (72e, +3), Gianluca Mager (73e, +4) et Federico Coria (77e, +10) ont le vent en poupe.

D'autres, dont quelques Bleus, se sont pris les pieds dans le tapis vert. Benoît Paire (51e, -5 places), Sam Querrey (67e, -13), Kei Nishikori (68e, -15), Guido Pella (75e, -16), Tennys Sandgren (78e, -10), Egor Gerasimov (79e, -6), Jiri Vesely (81e, -9), Steve Johnson (83e, -9), Corentin Moutet (89e, -6), Jo-Wilfried Tsonga (92e, -7), Thiago Monteiro (93e, -12) et Norbert Gombos (99e, -5) perdent pas mal de terrain.

Le Top 20 au 12/07

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 12113 2. Daniil Medvedev 10370 3. Rafael Nadal 8270 4. Stefanos Tsitsipas 8150 5. Alexander Zverev 7475 6. Dominic Thiem 7425 7. Andrey Rublev 6255 8. Matteo Berrettini 5488 9. Roger Federer 4215 10. Denis Shapovalov 3625 11. Hubert Hurkacz 3163 12. Diego Schwartzman 3060 13. Pablo Carreno Busta 2940 14. Roberto Bautista Agut 2765 15. Félix Auger-Aliassime 2738 16. Casper Ruud 2725 17. Alex de Minaur 2690 18. Cristian Garin 2610 19. Gaël Monfils 2603 20. David Goffin 2500

Tennis Wimbledon 2018 - Wimbledon 2021 : Djokovic, trois années de folie qui ont tout changé IL Y A UNE HEURE