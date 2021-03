Federer cède son record et sa place dans le Top 5

C’est une semaine paradoxale qui s’ouvre pour Roger Federer. En même temps que celle de son grand retour sur le circuit après 13 mois de pause forcée, elle restera aussi celle où le Suisse a vu un des records les plus marquants de sa carrière être battu par Novak Djokovic. Le Serbe a désormais passé plus de temps que le Bâlois assis sur le trône du tennis mondial puisqu’il entame sa 311e semaine en tant que numéro 1 mondial alors que son rival a vu son compteur s’arrêter à 310 le 24 juin 2018.

Et décidément, le classement n’est pas tendre avec Federer ce lundi puisqu’il voit Stefanos Tsitsipas, qui sort d’une demi-finale à Rotterdam, lui piquer la 5e place mondiale. Cela faisait plus de deux ans que le Bâlois n’avait plus quitté le Top 5, bien aidé il est vrai par le gel puis la réforme du classement ATP consécutifs à la crise du coronavirus. La nouvelle ne devrait pas trop l’affecter toutefois, la joie de retrouver la compétition balayant ces bien futiles constats chiffrés en comparaison. Le Grec, de son côté, avait déjà été numéro 5 mondial pendant 4 semaines, il retrouve ainsi son meilleur classement.

Une course-poursuite de 2h42 pour venir à bout de Khachanov : Tsitsipas a eu les nerfs solides

Coric et Kecmanovic repartent de l’avant

Malgré leurs titres à Rotterdam et Buenos Aires, Andrey Rublev et Diego Schwartzman ne font que conforter leurs 8e et 9e places mondiales respectives. D’ailleurs, aucun autre changement n’est à signaler parmi les 20 meilleurs joueurs du monde. Il n’y a en fait qu’une petite modification à noter dans le Top 25 : demi-finaliste aux Pays-Bas, Borna Coric le réintègre et affiche le matricule 24. Battu par le Croate en quart de finale mais en net progrès, Kei Nishikori retrouve, lui, le Top 40.

Sur la terre battue argentine, Miomir Kecmanovic a, de son côté, commencé sa collaboration avec David Nalbandian sous les meilleurs auspices. Le Serbe y a atteint le dernier carré et gagne quatre places dans la hiérarchie mondiale. Il pointe désormais au 38e rang, son meilleur classement chez les professionnels. Un baptême intéressant pour « Nalby » dans ses nouvelles fonctions, même s’il est un peu tôt pour juger de son apport en tant que coach.

Deux tie-breaks et un beau combat : Coric a dû s'employer pour écarter Nishikori

Fucsovics et Chardy bondissent

Il faisait bon être issu des qualifications à Rotterdam, la semaine dernière. Marton Fucsovics a ainsi gagné 6 matches et 12 sets d’affilée, avant de céder en finale. Dans l’affaire, il a empoché 300 points qui lui permettent ce lundi de refaire son apparition dans le Top 50 (46e), doublant pas moins de 13 de ses collègues au passage. Il réalise ainsi la plus forte progression de la semaine parmi les 100 meilleurs.

Un autre qualifié peut avoir le sourire qui n’est autre que Jérémy Chardy. Quart-de-finaliste après des victoires sur Ugo Humbert et David Goffin, le Palois peut se targuer d’être le joueur qui a le mieux résisté à la tornade Rublev, le poussant au troisième set. Grâce à cette performance, il fait un bond de 10 places et est désormais 54e. De quoi aborder en confiance sa semaine à Doha où il pourrait avoir l’honneur d’être le premier adversaire de Federer pour son retour, s’il parvient auparavant à se débarrasser de Daniel Evans.

Chardy a bien résisté mais la force de frappe de Rublev a finalement payé

Des hauts et des bas

Ils sont deux à atteindre leur meilleur classement cette semaine dans le Top 100 : Miomir Kecmanovic (38e, +4 places) et Tommy Paul (51e, +5).

Tennys Sandgren (58e, -5 places), Yoshihito Nishioka (59e, -5) et Sam Querrey (60e, -5) perdent le plus gros dans cette élite.

Le Top 20 du 08/03

Rang Joueur Nationalité Points 1. Novak Djokovic Serbie 12030 2. Rafael Nadal Espagne 9850 3. Daniil Medvedev Russie 9735 4. Dominic Thiem Autriche 9125 5. Stefanos Tsitsipas Grèce 6660 6. Roger Federer Suisse 6630 7. Alexander Zverev Allemagne 5615 8. Andrey Rublev Russie 5019 9. Diego Schwartzman Argentine 3540 10. Matteo Berrettini Italie 3480 11. Denis Shapovalov Canada 2910 12. Gaël Monfils France 2860 13. Roberto Bautista Agut Espagne 2770 14. David Goffin Belgique 2760 15. Milos Raonic Canada 2630 16. Pablo Carreno Busta Espagne 2585 17. Grigor Dimitrov Bulgarie 2575 18. Fabio Fognini Italie 2535 19. Félix Auger-Aliassime Canada 2516 20. Stan Wawrinka Suisse 2365

