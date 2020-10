Djokovic, un statut consolidé malgré tout

La nouvelle ne changera probablement rien à sa semaine après la claque reçue en finale de Roland-Garros dimanche. Mais Novak Djokovic a bien conforté sa place de numéro 1 mondial à Paris. En atteignant la finale, le Serbe a fait mieux que l’an passé (demi-finaliste) et a donc engrangé 480 points supplémentaires qui lui permettent de porter son avance à près de 2000 unités (1890 exactement) sur Rafael Nadal. Si le record du nombre de titres en Grand Chelem s’est éloigné pour lui, celui du nombre de semaines en tête du classement ATP (310 détenu par Roger Federer) est plus que jamais d’actualité. Il pourrait se l’approprier en mars 2021.

Schwartzman et Rublev aux anges, Monfils dévisse

Stéfanos Tsitsipas signe également son retour au premier plan. Grâce à la deuxième demi-finale de sa carrière en Grand Chelem, le Grec reprend la 5e place mondiale à Daniil Medvedev, peu à l’aise sur terre battue et disparu dès le 1er tour à Paris. Également éliminé d’entrée dans un tournoi qu’il adore pourtant, Gaël Monfils déchante et ne fait plus partie des 10 meilleurs joueurs du monde (11e, il perd deux places), un statut dont il pouvait se targuer depuis quasiment un an.

Respectivement demi-finaliste et quart-de-finaliste sur l’ocre parisien, Diego Schwartzman (8e) et Andrey Rublev (10e) le remplacent dans ce cercle très fermé. Un cap important dans leurs carrières respectives. Le Russe, qui a gagné 3 titres et 29 matches en 2020, est ainsi récompensé de sa belle saison. Dans le top 20, peu d’autres changements sont à signaler, sinon la progression constante de Pablo Carreno Busta, qui reste sur une demi-finale à l’US Open et un quart à Roland et retrouve le top 15 mondial pour la première fois depuis plus de deux ans (semaine du 27 août 2018).

Sinner, une entrée fracassante dans le top 50

Après sa victoire sur Jannik Sinner à Roland-Garros, certains avaient fait le juste constat que Rafael Nadal s’était qualifié pour le dernier carré sans avoir rencontré le moindre membre du top 50. On ne pourrait plus dire la même chose ce lundi. A 19 ans, le prometteur Italien, qui a finalement été le joueur le plus proche de prendre un set à l’Espagnol durant la quinzaine, est désormais le plus jeune membre des 50 premiers de la hiérarchie mondiale. Grâce à son premier quart de finale en Grand Chelem, Sinner bondit de 29 places pour afficher le matricule 46. Et s’il continue à progresser au même rythme, il y a fort à parier que ce n’est qu’un début.

Objectif top 100 pour Gaston, Korda et Altmaier

Ils n’étaient pas attendu et ont animé la première semaine de Roland-Garros. Après avoir atteint tous les trois les huitièmes de finale à Paris, Hugo Gaston, Sebastian Korda et Daniel Altmaier en récoltent de beaux fruits au classement. Il nous apparaissait intéressant de le signaler, même s’ils ne font pas encore partie des 100 meilleurs joueurs du monde. Le jeune Français est celui qui enregistre la plus forte progression : il gagne 82 rangs pour devenir 157e à l’ATP. Le fils de Petr Korda fait presque aussi bien avec un bénéfice de 81 places (132e désormais). Quant à l’Allemand, c’est celui qui se rapproche le plus du top 100 : il est 122e ce lundi (64 places gagnées).

En bref : L'Italie à la fête

Ils sont 9 dans le top 100 – dont 4 Italiens – à connaître cette semaine leur meilleur classement depuis leurs débuts professionnels. Diego Schwartzman (8e, +6 places), Andrey Rublev (10e, +2), Lorenzo Sonego (42e, +4), Jannik Sinner (46e, +29), Stefano Travaglia (70e, +4), Salvatore Caruso (77e +8), Federico Coria (86e, +13), Marcos Giron (90e, +6) et Pedro Martinez (97e, +8) quittent Paris avec le sourire.

Le Top 20 au 12/10

Rang Joueur Nationalité Points 1. Novak Djokovic Serbie 11740 2. Rafael Nadal Espagne 9850 3. Dominic Thiem Autriche 9125 4. Roger Federer Suisse 6630 5. Stéfanos Tsitsipas Grèce 5925 6. Daniil Medvedev Russie 5890 7. Alexander Zverev Allemagne 4650 8. Diego Schwartzman Argentine 3180 9. Matteo Berrettini Italie 3075 10. Andrey Rublev Russie 2974 11. Gaël Monfils France 2860 12. Denis Shapovalov Canada 2695 13. Roberto Bautista Agut Espagne 2665 14. David Goffin Belgique 2555 15. Pablo Carreno Busta Espagne 2400 16. Fabio Fognini Italie 2400 17. Karen Khachanov Russie 2200 18. Stan Wawrinka Suisse 2185 19. Grigor Dimitrov Bulgarie 2145 20. Cristian Garin Chili 2135

