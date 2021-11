Félix Auger-Aliassime, demi-finaliste du tournoi de Stockholm, intègre pour la première fois le top 10 mondial selon le classement ATP publié lundi. Battu par son compatriote Denis Shapovalov dans la capitale suédoise, le Canadien, 10e au classement, subtilise la place de Jannik Sinner, 11e, l'une des révélations de l'année. Denis Shapovalov gagne quatre places et revient à quatre rangs de son meilleur classement (10e ATP).

Pas d'autre changement au sommet de la hiérarchie mondiale, avec Novak Djokovic toujours maître incontesté, devant Daniil Medvedev et Alexander Zverev. L'Américain Tommy Paul, vainqueur à Stockholm de son premier tournoi sur le circuit ATP, signe la meilleure progression de la semaine dans le top 100 en passant du 52e au 43e rang.

Du côté des joueurs tricolores, Richard Gasquet, éliminé en huitième de finale du Challenger (2e division) de Roanne, chute de 12 places pour atterrir à la 86e position, son plus mauvais classement depuis le 11 avril 2005. Arthur Rinderknech, sélectionné pour la Coupe Davis et quart-de-finaliste à Stockolm, continue sa progression et accède au 58e rang. Le N.1 français reste Gaël Monfils, en 21e position, tandis qu'Ugo Humbert reste au 35e rang, et Hugo Gaston à la 67e place.

Classement ATP publié lundi 15 novembre

1. Novak Djokovic (SRB) 10940 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 7640

3. Alexander Zverev (ALL) 6540

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6540

5. Andrey Rublev (RUS) 4950

6. Rafael Nadal (ESP) 4875

7. Matteo Berrettini (ITA) 4568

8. Casper Ruud (NOR) 3760

9. Hubert Hurkacz (POL) 3706

10. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3308 (+1)

11. Jannik Sinner (ITA) 3150 (-1)

12. Cameron Norrie (GBR) 2945

13. Diego Schwartzman (ARG) 2625

14. Denis Shapovalov (CAN) 2475 (+4)

15. Dominic Thiem (AUT) 2425 (-1)

16. Roger Federer (SUI) 2385

17. Aslan Karatsev (RUS) 2370 (-2)

18. Christian Garin (CHI) 2353 (-1)

19. Roberto Bautista (ESP) 2260

20. Pablo Carreño (ESP) 2230

21. Gaël Monfils (FRA) 2158

35. Ugo Humbert (FRA) 1558

43. Tommy Paul (USA) 1349 (+9)

47. Benoît Paire (FRA) 1245 (-1)

58. Arthur Rinderknech (FRA) 1029 (+2)

64. Benjamin Bonzi (FRA) 969 (+1)

67. Hugo Gaston (FRA) 919

72. Adrian Mannarino (FRA) 879 (-6)

86. Richard Gasquet (FRA) 807 (-12)

88. Corentin Moutet (FRA) 797 (+2)

