Classement ATP : Gasquet au plus bas depuis 2010, Moutet découvre le Top 100

Statu quo dans le Top 20

Calme plat au sein de l'élite. Après Roland-Garros, peu de ténors étaient en piste lors de cette première semaine herbivore. Et peu avaient de gros points à défendre. Roger Federer, vainqueur à Stuttgart l'an passé, a certes lâché 250 points, mais le Suisse avait une marge importante sur son plus proche poursuivant, Dominic Thiem, et sa place sur le podium n'était donc pas menacée. C'est simple, les 20 premiers mondiaux ont tous conservé leur place. Pas de hausse, pas de baisse. Une des semaines les plus calmes de l'année au sommet de l'élite.

Berrettini en flèche

C'est le premier mouvement dans le classement et il est significatif. Lundi dernier, Matteo Berrettini avait connu le meilleur classement de sa carrière en intégrant pour la première fois le Top 30. Mais l'Italien, vainqueur à Suttgart dimanche, n'aura pas tardé à faire (beaucoup) mieux. Son titre sur le gazon allemand lui permet de se hisser au 22e rang, juste derrière sa victime en finale, le Canadien Félix Auger-Aliassime, qui même en cas de victoire finale n'aurait pu intégrer le Top 20. La dégringolade de Marco Cecchinato avait fait perdre au tennis italien l'un de ses deux éléments sur les hauteurs du classement ATP, mais Fabio Fognini pourrait très vite avoir un nouveau compère transalpin avec lui dans les 20 premiers.

Matteo Berrettini Getty Images

Mannarino, le titre qui tombe à pic

Adrian Mannarino est l'autre grand bénéficiaire de la semaine 1 sur herbe. Le Français a remporté son tout premier tournoi sur le grand circuit à s'Hertogenbosch. Une libération pour lui après six finales perdues, mais aussi 250 points qui tombent on ne peut mieux. Car Mannarino, en panne de résultats cette saison, joue gros dans le mois qui vient. Quart de finaliste au Queen's (90 points), finaliste à Antalya (150) et huitième de finaliste à Wimbledon (180), le gaucher francilien va devoir défendre la bagatelle de 420 points dans les quatre prochaines semaines, soit une partie importante de son capital.

Sa victoire aux Pays-Bas lui permet donc non seulement de bondir de dix places pour se retrouver 34e (soit son meilleur classement depuis le mois d'octobre dernier) mais aussi de se prémunir d'une chute trop brutale si ses affaires se goupillaient mal lors de la suite de la saison sur herbe. Il s'offre aussi une vraie chance d'être tête de série à Wimbledon, compte tenu du monde de calcul des organisateurs du tournoi londonien. En attendant, "Manna" redevient N°4 français dans la hiérarchie, derrière Monfils (16e), Paire (28e) et Pouille (29e).

Adrian Mannarino et Jordan ThompsonGetty Images

Gasquet hors du Top 50

Il y a un an, la finale du tournoi de s'Hertogenbosch opposait Richard Gasquet à Jérémy Chardy. S'il a atteint les demi-finales, le Biterrois accuse tout de même un déficit de 160 points d'une année sur l'autre. Il entame ainsi sa chute au classement, qui pourrait ne faire que commencer puisqu'il est bien au-delà de la 100e place à la Race. Dans l'immédiat, il glisse de 12 places (54e). Pas anecdotique, puisqu'il s'agit du premier classement ATP sans Richard Gasquet parmi les 50 premiers depuis le mois de mai 2010. La fin d'une série de plus de neuf années pour Richard de Sérignan. Jérémy Chardy perd lui 15 places (64e).

Moutet, grande première

Ce n'était plus qu'une question de temps. 102e après Roland-Garros, Corentin Moutet allait intégrer le Top 100 à court terme. Ce fut donc à très court terme puisque, une semaine après la fin du Majeur terrien, c'est chose faite. En remportant le challenger de Lyon dimanche, l'élève d'Emmanuel Planque a empoché 100 points (soit davantage que son 16e de finale à Roland) qui le propulsent directement à la 86e place. Non seulement il intègre le Top 100, mais il s'y installe donc plutôt confortablement. Il en est par ailleurs le troisième membre le plus jeune, à 20 ans et 2 mois.

Corentin Moutet Getty Images

Des hauts et des bas

Ils sont pas 6 dans le Top 100 à toucher ce lundi leur plus haut classement : Matteo Berrettini (22e, +8 places), Jan Lennard Struff (35e, +3), Daniil Medvedev (13e, +1), Jordan Thompson (46e, +16), Miomir Kecmanović (82e, +1), Corentin Moutet (86e, +16) et Yannick Maden (97e, +2). Juste en dehors du Top 100, c'est également le cas pour Alexei Popyrin (101e, +2), Stefano Travaglia (103e, +9) et Antoine Hoang (111e, +7).

A l'inverse, d’autres perdent pas mal de terrain. Outre Richard Gasquet et Jérémy Chardy, cités plus haut, on évoquera les cas de Matthew Ebden (81e, -15), Jaume Munar (88e, -14) ou encore Bernard Tomic, qui passe sous la ligne de flottaison des 100 premiers (102e, -14).

Le Top 20 au 17 juin