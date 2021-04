Federer poursuit sa lente descente

Pour un joueur qui n'a disputé que deux matches en l'espace de 14 mois, pointer à la 7e place du classement n'a rien de catastrophique. Il n'en reste pas moins que Roger Federer, qui était encore numéro 4 mondial voici six mois, continue de céder doucement mais sûrement du terrain. Absent à Miami, comme la moitié du Top 10, le Suisse a perdu 500 points (la moitié des 1000 glanés grâce à son titre 2019), et s'est fait dépasser dans la hiérarchie par Alexander Zverev (6e), et ce même si l’Allemand a été sorti d’entrée en Floride.

S’il n'y a pas d’autres changements parmi les 10 meilleurs joueurs du monde, Federer est désormais sous la menace d’Andrey Rublev, demi-finaliste à Miami, qui n'accuse plus que 475 unités de retard sur lui. A noter par ailleurs que Daniil Medvedev a très légèrement conforté sa place de dauphin de Novak Djokovic. Quart-de-finaliste, le Russe a glané un petit capital supplémentaire qui lui permet de franchir la balle symbolique des 10 000 points, exactement 1933 longueurs derrière le Serbe et 360 devant Rafael Nadal.

Hurkacz, machine à broyer des membres du Top 10

Hurkacz s'invite dans les 20, Sinner n'en est plus loin

Il y a plus de mouvements entre la 11e et la 20e position. Couronné à Miami, son premier titre en Masters 1000, Hurkacz fait d'une pierre deux coups en franchissant un cap majeur dans sa carrière puisqu'il intègre le Top 20 à la 16e place. Devant lui, Roberto Bautista-Agut (11e), demi-finaliste, et Gaël Monfils (13e), pourtant absent, gagnent tous les deux une place, le Français profitant de la contre-performance de David Goffin, sorti d'entrée en Floride.

Parmi les victimes de la progression de Hurkacz au classement, on compte Grigor Dimitrov (17e) et Fabio Fognini (18e) qui reculent tous deux d'un cran, mais surtout Félix Auger-Aliassime. Battu comme en 2019 par John Isner mais cette fois au 3e tour, le Canadien n'a pas pu défendre les points de sa demi-finale et sort du Top 20 (21e). Il sent d'ailleurs le souffle de Jannik Sinner (22e, 9 rangs gagnés) qui n'en finit plus de gravir les échelons à seulement 19 ans avec cette première finale en Masters 1000.

La décennie d'Isner dans le Top 30 prend fin

Finaliste en 2019 et battu en 1/8e de finale la semaine dernière, John Isner a aussi perdu gros : 300 points et 10 places précisément. Le géant affiche désormais le matricule 38, une chute symboliquement importante pour lui qui n'avait plus quitté le Top 30 depuis le 1er août 2011, soit quasiment dix ans. Par la même occasion, il cède aussi son statut de numéro 1 américain à Taylor Fritz qui grapille deux rangs à la… 30e place mondiale. Sacré clin d'œil pour une jeune génération US qui prend, sans se presser certes, sa place.

Korda bondit, les jeunes à la fête

En parlant de jeunesse américaine triomphante, que dire de la progression de Sebastian Korda ? Lors du lancement de Roland-Garros voici six mois seulement, le rejeton de Petr n'était qu'un modeste 212e à l'ATP. Dans la foulée de son huitième Porte d'Auteuil, il a brillé sur le circuit Challenger (deux titres et une finale), a joué sa première finale ATP à Delray Beach et a retrouvé la Floride avec un bonheur certain puisqu'il a atteint son premier quart de finale en Masters 1000 à Miami, s'offrant au passage son premier Top 10 en la personne de Diego Schwartzman. En récompense de cette belle aventure floridienne, il double 23 de ses collègues pour s’installer à la 63e place.

Dans son sillage, deux autres promesses du circuit confirment aussi leurs récents progrès. Tombeur surprise d'Alexander Zverev à Miami, le Finlandais de 22 ans Emil Ruusuvuori, battu en huitième de finale par Sinner, a amélioré son meilleur classement en passant du 83e au 76e rang à l’ATP. Son cadet de trois ans, l'Italien Lorenzo Musetti, qui a encore gagné deux matches dans le grand tableau d'un Masters 1000 comme à Rome en septembre dernier, se classe désormais 90e de son côté.

Des hauts et des bas

Ils sont 7 dans le Top 100 à connaître cette semaine le meilleur classement de leur carrière. Hubert Hurkacz (16e, +21 places), Jannik Sinner (22e, +9), Alexander Bublik (42e, +2), Lloyd Harris (50e, +2), Sebastian Korda (64e, +23), Emil Ruusuvuori (76e, +7) et Lorenzo Musetti (90e, +4) finissent en beauté ce premier trimestre 2021.

Pour d'autres, le printemps ne commence pas sous les meilleurs auspices : John Isner (38e, -10 places), Frances Tiafoe (66e, -8), Kyle Edmund (70e, -5), Pablo Andujar (71e, -10), Federico Delbonis (85e, -5), Pedro Martinez (100e, -7) et Kevin Anderson (108e, -17) perdent gros.

Le Top 20 au 05/04

Rang Joueur Nationalité Points 1. Novak Djokovic Serbie 11963 2. Daniil Medvedev Russie 10030 3. Rafael Nadal Espagne 9670 4. Dominic Thiem Autriche 8660 5. Stefanos Tsitsipas Grèce 7040 6. Alexander Zverev Allemagne 6070 7. Roger Federer Suisse 5875 8. Andrey Rublev Russie 5400 9. Diego Schwartzman Argentine 3720 10. Matteo Berrettini Italie 3448 11. Roberto Bautista Agut Espagne 3090 12. Denis Shapovalov Canada 2820 13. Gaël Monfils France 2770 14. David Goffin Belgique 2750 15. Pablo Carreno Busta Espagne 2630 16. Hubert Hurkacz Pologne 2600 17. Grigor Dimitrov Bulgarie 2598 18. Fabio Fognini Italie 2548 19. Milos Raonic Canada 2495 20. Cristian Garin Chili 2385

