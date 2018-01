Classement ATP : Juan Martin Del Potro dans le Top 10 en abordant l'Open d'Australie

Dans une hiérarchie toujours dominée par Rafael Nadal devant Roger Federer et Grigor Dimitrov, Del Potro a gagné 2 places au 10e rang grâce à sa finale samedi à Auckland. Vainqueur du tournoi néo-zélandais, Roberto Bautista s'est maintenu au 21e rang mondial.

Seul autre changement dans le Top 10: Stan Wawrinka, qui n'a plus joué depuis Wimbledon et doit faire son retour sur le circuit à Melbourne, est passé 8e (+1) aux dépens de Jack Sock 9e (-1) qui a été éliminé dès son entrée en lice au 2e tour à Auckland. Chez les Français, Jo-Wilfried Tsonga reste 15e mondial et N.1 tricolore devant Lucas Pouille (18e ATP) et Adrian Mannarino qui gagne une place à l'ATP (27e).

Le Russe Daniil Medvedev, vainqueur à Sydney, fait un bond de 31 places et atteint le 53e rang mondial, non loin de son meilleur classement, 48e, atteint le 24 juillet dernier. Finaliste à Sydney, Alex de Minaur a, quant à lui, grimpé de 40 places pour atteindre à 18 ans la 127e place ATP, son meilleur classement.

Classement ATP au 15 janvier:

1. Rafael Nadal (ESP) 10.600 pts

2. Roger Federer (SUI) 9.605

3. Grigor Dimitrov (BUL) 4.990

4. Alexander Zverev (GER) 4.610

5. Dominic Thiem (AUT) 4.060

6. Marin Cilic (CRO) 3.805

7. David Goffin (BEL) 3.775

8. Stan Wawrinka (SUI) 3.060 (+1)

9. Jack Sock (USA) 2.960 (-1)

10. Juan Martin Del Potro (ARG) 2.725 (+2)

11. Pablo Carreno (ESP) 2.615 (-1)

12. Kevin Anderson (RSA) 2.610 (-1)

13. Sam Querrey (USA) 2.535

14. Novak Djokovic (SRB) 2.335

15. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.320

16. John Isner (USA) 2.265

17. Nick Kyrgios (AUS) 2.260

18. Lucas Pouille (FRA) 2.235

19. Andy Murray (GBR) 2.140

20. Tomas Berdych (CZE) 2.050

...

127. Alex de Minaur (AUS) 453 (+40)