Classement ATP : Murray lancé dans une folle remontée, Del Potro sort du top 100

Djokovic reprend un peu d’air

Si six des dix meilleurs joueurs du monde étaient sur le pont à Pékin ou Tokyo la semaine dernière, leurs résultats n’ont rien changé à leur classement. Malgré ce statu quo, certains ressortent renforcés ce lundi. C’est évidemment le cas de Novak Djokovic qui, grâce à son sacre japonais, accroît son avance sur Rafael Nadal (1140 points). Le Serbe est ainsi assuré de conserver sa place de numéro 1 mondial quel que soit son résultat à Shanghaï où le Majorquin ne jouera pas.

Dominic Thiem peut aussi être satisfait. Son titre à Pékin lui permet de consolider sa 5e place mondiale et de revenir même à quelques encablures (140 points) du numéro 4 mondial Daniil Medvedev. Mais ce parcours chinois sans tache lui a surtout permis d’obtenir officiellement sa place pour le Masters de fin d’année à Londres. Finaliste malheureux, Stefanos Tsitsipas, toujours 7e, pourra se consoler en se disant qu’il se rapproche du rendez-vous de l’O2 Arena, alors que Kei Nishikori (8e sous la menace de Karen Khachanov), forfait pour cette tournée asiatique, s’en éloigne.

Vidéo - Sans forcer mais avec sérieux, Djokovic a envoyé un message avant Shanghai 02:51

Basilashvili sort des 20, Wawrinka les réintègre

La suite du top 20 a en revanche connu quelques modifications. Demi-finaliste à Tokyo seulement terrassé par le "Djoker", David Goffin, désormais 14e, progresse d’une petite place au détriment de Borna Coric. Battu par Tsitsipas en quart de finale à Pékin, John Isner retrouve des couleurs et gagne deux rangs pour s’établir à la 17e place. Aussi défait par le Grec mais un tour plus tôt, Nikoloz Basilashvili n’a, lui, pas pu défendre son titre dans la capitale chinoise. Par conséquent, il quitte les 20 meilleurs joueurs du monde pour la première fois depuis huit mois. Désormais 26e, il permet à Stan Wawrinka de réintégrer le top 20. A noter que Lucas Pouille, quart-de-finaliste au Japon, repasse numéro 2 français avec le matricule 22, juste devant Benoît Paire.

Vidéo - Des échanges rapides, spectaculaires et du suspense : ce Goffin-Shapovalov n'a pas déçu 02:16

Millman et les canonniers US ont le vent en poupe

En ralliant le dernier carré à Tokyo, Reilly Opelka a passé un nouveau cap. Pour la première fois depuis ses débuts professionnels, le géant américain intègre le top 40, doublant 13 de ses collègues. Son compatriote Sam Querrey fait presque aussi bien avec 10 places gagnées (45e désormais) à la suite de son quart de finale pékinois. Mais le grand gagnant de la semaine parmi les 100 meilleurs joueurs de la planète est incontestablement John Millman. Bourreau d’Opelka en demi-finale, l’Australien fait un bond, passant du 80e au 58e rang mondial. Invité surprise du match pour le titre face à Djokovic, il récolte ainsi les fruits d’une semaine de rêve qui l’a vu aligner six victoires du 1er tour des qualifications à la finale.

Vidéo - Impérial sur son service, Millman a écœuré Opelka 02:20

Del Potro sort du top 100

C’est un scénario qu’il ne connaît que trop bien. Pour la troisième fois de sa carrière, Juan Martin Del Potro disparaît du top 100 après avoir fait son chemin jusqu’au club fermé des 10 meilleurs joueurs du monde. Cela faisait plus de trois ans que l’Argentin n'en était pas sorti, mais sa blessure au genou l’a éloigné trop longtemps des courts. Déjà lesté des points de sa finale 2018 de l’US Open voici quelques semaines, il perd ce lundi ceux de sa finale à Pékin l’année dernière. Avec 300 unités de moins au compteur, il glisse à la 103e place mondiale (perte de 33 rangs) avant de retrouver la compétition à Stockholm (14-20 octobre).

Murray à pas de géant

Andy Murray, lui, est encore loin du top 100 qui est le sujet sur lequel se concentre habituellement notre propos. Mais au rythme où il va, l’Ecossais pourrait le réintégrer bien plus rapidement qu’il ne l’avait sûrement envisagé. Après avoir gagné son premier match sur le circuit depuis son come-back à Zhuhaï, il a doublé la mise à Pékin où seul le futur champion Dominic Thiem l’a arrêté en quart de finale. Ces progrès impressionnants permettent à Murray d’enregistrer une avancée tout aussi fulgurante au classement. Très modeste 503e à l’ATP la semaine dernière, il affiche ce lundi le matricule 289, soit un gain net de 214 places. Et ce n’est – du moins l’espère-t-on et l’anticipe-t-on pour lui – que le début d’une folle remontée.

Vidéo - Une baston de presque 2h : Thiem a fait preuve d'autorité face à un Murray combatif 02:34

Des hauts et des bas

Ils sont 7 à connaître cette semaine leur meilleur classement en carrière dans le top 100. Hubert Hurkacz (34e, +2 places), Reilly Opelka (40e, +13), Alexander Bublik (54e, +3), Tommy Paul (79e, +2), Grégoire Barrère (80e, +2), Mikael Ymer (81e +2) et Salvatore Caruso (98e, +12) peuvent se réjouir.

Pour eux en revanche, l’automne commence bien mal. Nikoloz Basilashvili (26e, -9 places), Kyle Edmund (42e, -8), Frances Tiafoe (51e, -5), Richard Gasquet (52e, -10), Filip Krajinovic (60e, -11), Pablo Andujar (62e, -10), Marton Fucsovics (70e, -6) et Ivo Karlovic (87e, -8) perdent du terrain.

Le Top 20 au 07/10