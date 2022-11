Si jeune et déjà en haut de l'affiche. Ce lundi, Carlos Alcaraz, le nouveau phénomène du tennis mondial, est devenu le plus jeune joueur à terminer une année numéro 1 mondial à un peu plus de 19 printemps. Il devance son compatriote Rafael Nadal, champion le plus titré en Grand Chelem : pour la première fois depuis la création du classement ATP en 1973, deux Espagnols terminent l'année aux deux premières places. Ils sont suivis par le Norvégien Casper Ruud, l'une des grandes révélations de la saison, qui passe à la faveur de sa place de finaliste aux Masters devant le Grec Stefanos Tsitsipas.

Mais ce lundi, la hiérarchie consacre un autre exploit. Derrière ce quatuor, pointe à la cinquième place Novak Djokovic, qui gagne, grâce à son sixième titre dimanche au tournoi des Maîtres (record de Roger Federer égalé), trois rangs par rapport au classement précédent. Le Serbe conclut ainsi une 15e saison dans le Top 5, à une longueur de la marque de référence désormais co-détenue par ses rivaux Federer et Nadal (16 saisons achevées dans les cinq premiers).

Djokovic dans le Top 5 malgré une saison tronquée

La performance est d'autant plus marquante que l'intéressé n'a pu jouer que 11 tournois cette saison à cause de sa non-vaccination contre le Covid, manquant deux tournois du Grand Chelem et quatre Masters 1000 entre autres. Il n'a d'ailleurs même pas pu bénéficier des points de sa victoire à Wimbledon puisque l'ATP les avait retirés au Majeur britannique en représailles de l'interdiction faite au Russes et aux Biélorusses de jouer au All England Club.

A noter que Holger Rune perd sur le fil sa place dans le Top 10 au profit de Hubert Hurkacz, à cause de quelques dizaines de points retirés de sa demi-finale en Challenger à Pau l'an passé. Enfin, à la 44e place mondiale, on retrouve Arthur Rinderknech qui boucle 2022 avec le statut de numéro 1 français.

Le Top 20 au 21/11 :

1. Carlos Alcaraz (ESP) 6820

2. Rafael Nadal (ESP) 6020

3. Casper Ruud (NOR) 5820 (+1)

4. Stefanos Tsitsipas GRE) 5550 (-1)

5. Novak Djokovic (SRB) 4820 (+3)

6. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4195

7. Daniil Medvedev (RUS) 4065 (-2)

8. Andrey Rublev (RUS) 3930 (-1)

9. Taylor Fritz (USA) 3355

10. Hubert Hurkacz (POL) 2905 (+1)

11. Holger Rune (DEN) 2888 (-1)

12. Alexander Zverev (GER) 2700

13. Pablo Carreno (ESP) 2495

14. Cameron Norrie (GBR) 2445

15. Jannik Sinner (ITA) 2410

16. Matteo Berrettini (ITA) 2375

17. Marin Cilic (CRO) 2105

18. Denis Shapovalov (CAN) 2075

19. Frances Tiafoe (USA) 2000

20. Karen Khachanov (RUS) 1990

