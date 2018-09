Classement ATP : Simon fait un bond, Wawrinka gagne 13 places

Gilles Simon, vainqueur du tournoi de Metz dimanche, a gagné 10 places au classement ATP (29e). Gaël Monfils (38e, +4) et Julien Benneteau (54e, +2) ont également fait un bond au classement. Tout le contraire de Benoit Paire, qui perd huit places après sa défaite en 8e de finale à Metz et pointe désormais au 61e rang mondial. Dans le haut du tableau, derrière Nadal, suivent toujours le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic.

Stan Wawrinka, vainqueur de trois des quatre tournois du Grand Chelem (Open d'Australie 2014, Roland-Garros 2015, US Open 2016), a lui enregistré un gain de 13 places (75e) après sa demi-finale à Saint-Pétersbourg. Le Suisse confirme ainsi son retour progressif à un meilleur niveau après sa double opération au genou gauche en août 2017.

Classement ATP :

1. Rafael Nadal (ESP) 8760 pts

2. Roger Federer (SUI) 6900

3. Novak Djokovic (SRB) 6445

4. Juan Martín Del Potro (ARG) 5980

5. Alexander Zverev (GER) 4890

6. Marin Cilic (CRO) 4715

7. Dominic Thiem (AUT) 3825 (+1)

8. Grigor Dimitrov (BUL) 3755 (-1)

9. Kevin Anderson (RSA) 3595

10. John Isner (USA) 3470

11. David Goffin (BEL) 3435

12. Kei Nishikori (JPN) 2520

13. Fabio Fognini (ITA) 2120

14. Diego Schwartzman (ARG) 2110

15. Stefanos Tsitsipas (GRE) 1962

16. Kyle Edmund (GBR) 1855

17. Jack Sock (USA) 1850

18. Borna Coric (CRO) 1825

19. Lucas Pouille (FRA) 1825

20. Milos Raonic (CAN) 1755

...

25. Richard Gasquet (FRA) 1580

29. Gilles Simon (FRA) 1345 (+10)

33. Adrian Mannarino (FRA) 1285 (-1)

38. Gaël Monfils (FRA) 1195 (+4)

42. Jérémy Chardy (FRA) 1075 (-1)

54. Julien Benneteau (FRA) 926 (+2)

61. Benoît Paire (FRA) 850 (-8)

67. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 799 (+1)

76. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 740 (-5)

Le classement complet ici