Classement ATP : Thiem brise l’hégémonie du Big 3, Kyrgios déchante

Les malheurs de Federer font le bonheur de Thiem

Il savait que ce n’était qu’une question de temps, c’est désormais une réalité. Dominic Thiem atteint ce lundi le meilleur classement de sa carrière et monte sur la troisième place du podium derrière Novak Djokovic (1er) et Rafael Nadal (2e) qui ont conforté leurs positions après leurs titres respectifs à Dubaï et Acapulco. Le grand perdant de la semaine se nomme bien évidemment Roger Federer (4e). Le Suisse, qui a subi une arthroscopie du genou droit, a été contraint au forfait aux Emirats arabes unis et n’a donc pas pu y défendre son titre. Alors qu’il n’avait que 85 petits points de marge sur l’Autrichien la semaine dernière, le voilà donc 415 longueurs derrière désormais. Et ce sans que Thiem n’ait eu la moindre balle à frapper.

La hiérarchie reste la même pour les autres membres du top 10. Toujours 8e ex-aequo avec Matteo Berrettini, Gaël Monfils est passé à un point, en demi-finale à Dubaï contre Djokovic, de s’approprier seul cette place. Frustrant pour le Français qui a les moyens de viser encore un peu plus haut s’il entretient sa dynamique actuelle. Finaliste pour la deuxième année consécutive dans le Golfe, Stéfanos Tsitsipas a confirmé qu’il était à la relance après son sacre la semaine dernière à Marseille. Le Grec (6e) a ainsi conservé ses points de l’année dernière et aura tout à gagner lors des Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami. Tombé prématurément en huitième à Acapulco alors qu'il était finaliste sortant (255 points perdus dans l'affaire), Alexander Zverev reste tout de même 7e.

Dimitrov fait sortir Isner du top 20

A l’image de ses derniers mois sur le circuit, Grigor Dimitrov continue de faire le yoyo aussi bien au classement que dans son tennis. En difficulté depuis le début de la saison, le Bulgare s’est bien repris à Acapulco la semaine dernière, même s’il a frôlé la correctionnelle en début de tournoi contre Adrian Mannarino. Vainqueur de Stan Wawrinka en quart, il est tombé honorablement sous les coups de Nadal en demi-finale. Ce parcours lui permet d’enquiller de précieux points et de gagner trois rangs (19e) pour réintégrer les 20 meilleurs joueurs du monde.

Lui aussi demi-finaliste au Mexique, John Isner n’en a tiré aucun profit puisqu’il avait chuté au même stade de la compétition l’an dernier face à Nick Kyrgios. L’Américain est l’une des victimes de la progression de Dimitrov puisqu’il perd sa place dans le top 20 (21e) pour la première fois depuis juillet 2017, soit plus de deux ans et demi. A noter aussi la petite progression ce lundi de Karen Khachanov. Même s’il n’a pas vu le jour contre Djokovic en quart de finale à Dubaï, ce résultat lui permet de grappiller deux rangs (15e), au détriment de Denis Shapovalov (16e) et de Stan Wawrinka (17e).

Fritz et Evans au plus haut, Kyrgios dévisse

Doucement mais sûrement, ils font leur trou. Respectivement finaliste à Acapulco et demi-finaliste à Dubaï, Taylor Fritz et Daniel Evans font une percée dans le top 30. Et si ce n’est pas une première pour l’Américain, le Britannique, lui, n’avait jamais été aussi bien loti (31e au mieux). Après avoir battu successivement Fabio Fognini, Pierre-Hugues Herbert au bout du suspense et Andrey Rublev dans le Golfe, Evans n’a pas volé son tout nouveau matricule 28. De son côté, Fritz refait même son entrée dans le top 25 à une inédite 24e place mondiale.

Voici un an tout juste, Nick Kyrgios faisait sensation en dominant trois top 10 (dont Nadal) pour s’offrir le titre à Acapulco. Mais la couronne n’a pas mis longtemps à tomber de sa tête cette année. Blessé au poignet gauche, il a dû renoncer à son titre après une demi-heure de tennis face à Ugo Humbert. La conséquence est brutale pour lui au classement : il se déleste ainsi de 500 points et glisse au 39e rang, alors qu’il flirtait avec le top 20 depuis son huitième de finale à Melbourne. Mais il n’est pas le seul à déchanter : titré à Sao Paulo en 2019, Guido Pella sort du top 30 pour la première fois depuis huit mois et demi (avril 2019).

Des hauts et des bas

Ils sont 9 cette semaine à atteindre leur meilleur classement dans le top 100. Dominic Thiem (3e, +1 place), Taylor Fritz (24e, +11), Daniel Evans (28e, +9), Ugo Humbert (42e, +1), Tommy Paul (57e, +9), Mikael Ymer (67e, +5), Soonwoo Kwon (69e, +7), Attila Balazs (76e, +3) et Dennis Novak (85e, +11) peuvent se réjouir.

Pour d'autres, en revanche, ce mois de mars ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Borna Coric (33e, -5 places), Guido Pella (35e, -9), Nick Kyrgios (39e, -16), Ricardas Berankis (72e, -10), Cameron Norrie (77e, -19), Laslo Djere (80e, -13), Marton Fucsovics (84e, -14), Yuichi Sugita (87e, -6), Grégoire Barrère (97e, -7) et Lloyd Harris (98e, -5) ont été plus en forme.

Le Top 20 au 02/03