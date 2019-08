Classement ATP : Top 25 en vue pour Paire, Berdych fait son retour dans les 100

Un top 25 inchangé

Aucun des 25 meilleurs joueurs du monde n’était engagé en compétition la semaine dernière. La hiérarchie n’a connu aucun bouleversement, d’autant que peu de points étaient en jeu à Winston-Salem. Novak Djokovic mène toujours largement la danse, mais il remet en jeu dès ce lundi son titre à Flushing Meadows et pas moins de 2000 points. Ses poursuivants Rafael Nadal, demi-finaliste l’an passé, et surtout Roger Federer, éliminé dès les huitièmes de finale, auront un coup à jouer lors de cet US Open. A noter que Daniil Medvedev, titré à Winston-Salem en 2018, perd bien quelques plumes mais reste accroché à sa cinquième place mondiale, conquise de haute lutte lors des trois semaines précédentes (finales à Washington et Montréal, titre à Cincinnati). Le Russe a profité de ces derniers jours pour tenter de récupérer avant le coup d’envoi du dernier Majeur de l’année.

Belles opérations pour Paire et Hurkacz

Tête de série numéro 1 en Caroline du Nord, Benoît Paire a presque tenu son rang. L’Avignonnais est passé tout près de s’adjuger un troisième titre cette saison après Marrakech et Lyon, mais a dû céder en finale. Cette performance lui permet toutefois d’engranger une centaine de points et de progresser de quatre rangs au classement ATP (26e). Dans l’affaire, il double son compatriote Lucas Pouille et reprend la place de numéro 2 français derrière Gaël Monfils, toujours 13e joueur mondial.

Son bourreau Hubert Hurkacz peut, lui aussi, avoir le sourire. A 22 ans, il confirme que 2019 est l’année de la révélation pour lui et est devenu le premier Polonais à remporter un titre sur le circuit depuis Wojtek Fibak en 1982 à Chicago, une éternité. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, il atteint lundi le meilleur classement de sa carrière : il est désormais 35e joueur mondial. En un an, il a ainsi gagné pas moins de 74 places, une sacrée progression. A noter que, de son côté, Denis Shapovalov a profité de sa demi-finale en Caroline du Nord pour arrêter sa chute au classement et remonter de cinq rangs (33e).

Tiafoe revient dans le top 50, Berdych dans les 100

Pour Andrey Rublev, cette tournée nord-américaine est décidément synonyme de remontée. Après son beau quart de finale à Cincinnati, le Russe s’est arrêté au même stade à Winston-Salem. Ce nouveau résultat notable lui permet d’afficher désormais le matricule 43 au classement (4 places de mieux que la semaine dernière). Également quart-de-finaliste, l’Américain Frances Tiafoe a accumulé un peu de confiance lui aussi avant l’US Open et réintègre ainsi un top 50 qu’il avait quitté ces deux dernières semaines (ce qui ne lui était plus arrivé depuis plus d’un an).

Son retour sur les courts a été l’un des événements de la semaine passée, et il lui vaut de figurer dans cette rubrique. Tomas Berdych a repris le chemin du circuit en Caroline du Nord et y a gagné son premier match en six mois : il s’était imposé pour la dernière fois contre le Biélorusse Ilya Ivashka à Dubaï en février. Handicapé par une blessure récurrente au dos, il n’avait joué qu’une fois, à Wimbledon, depuis le mois de mars. Son succès la semaine dernière contre Andreas Seppi lui permet de faire son grand retour dans le top 100 pour la première fois en deux mois. Antoine Hoang, lui, en sort une semaine après y être entré (104e).

