Classement ATP : Tsitsipas visera le top 5 à Roland, Schwartzman repointe le bout de son nez

Un anniversaire pour Federer

Il y a 17 ans jour pour jour, le 20 mai 2002, Roger Federer entrait pour la première fois de sa carrière dans le top 10. S’il en était sorti l’espace d’une dizaine de semaines dans la foulée, le Suisse ne l’a ensuite plus quitté entre le 14 octobre de la même année et le 7 novembre 2016, date à laquelle il avait quitté le circuit pour soigner son genou. Depuis le 30 janvier 2017, il l’a réintégré et y est à nouveau solidement ancré. Sur la troisième marche du podium, le Suisse a grappillé 180 unités grâce à son quart de finale à Rome. Et malgré son forfait en quarts de finale, il réduit légèrement l’écart (1995 points) avec Rafael Nadal qui a, de son côté, défendu avec succès son titre en Italie et a ainsi préservé son capital. Finaliste, Novak Djokovic accroît encore légèrement son avance en tête.

Rome Masters : highlights - Federer v CoricEurosport

Et maintenant, objectif top 5 pour Tsitsipas

La saison sur terre battue de Stefanos Tsitsipas ressemble, depuis quelques semaines et son titre à Estoril, à une moisson. Finaliste retentissant à Madrid après avoir dominé Rafael Nadal devant son public, le Grec a certes subi les foudres du Majorquin qui a pris sa revanche à Rome. Mais à nouveau dans le dernier carré, il a engrangé encore de précieux points qui lui ont permis de doubler Kei Nishikori et d’enregistrer un nouveau meilleur classement en carrière à la 6e place mondiale. Le top 5 est désormais plus que d’actualité pour lui qui n’accuse plus que 75 minuscules longueurs de retard sur Alexander Zverev. L’Allemand a perdu les points de sa finale romaine de 2018 et pourrait bien encore glisser au classement après Roland-Garros où il doit défendre un quart de finale. Tsitsipas, de son côté, avait été sorti dès le 2e tour du côté de la Porte d’Auteuil l’an dernier et aura de bien plus grandes ambitions pour la quinzaine à venir.

Vidéo - Tsitsipas a éteint Fognini 02:22

Fognini bientôt top 10 ?

Battu par Stefanos Tsitsipas en huitième de finale devant un public acquis à sa cause à Rome, Fabio Fognini est sûrement reparti frustré de la ville aux 7 collines, où il avait atteint les quarts de finale l’an passé. Pourtant, l’Italien pourra constater lundi qu’il affiche un nouveau matricule de référence depuis ses débuts professionnels. Désormais 11e joueur mondial, il profite de la glissade de Marin Cilic du 10e au 13e rang, incapable de défendre les points de sa demi-finale 2018 en Italie. En conséquence, John Isner réintègre le club fermé des dix meilleurs joueurs du monde, mais l’Américain ne sera pas à Roland-Garros à cause de sa fracture de fatigue du pied gauche. L’opportunité sera donc belle pour le fantasque Transalpin, qui n’a que 110 points à envier à "Big John", de franchir enfin le cap symbolique du top 10.

FogniniEurosport

Schwartzman dans les 20, Verdasco tête de série à Roland

On le pensait en méforme, mais Diego Schwartzman a soudain resurgi. Eliminé dès le 2e tour à Monte-Carlo, Barcelone, Munich et Madrid, l’Argentin vivait un printemps difficile sur terre battue jusqu’à la semaine dernière. Mais à Rome, il a retrouvé la lumière, se payant notamment Kei Nishikori en quart de finale, avant de drôlement chahuter le numéro 1 mondial Novak Djokovic en personne dans le dernier carré. Grâce à ce beau parcours, il retrouve le top 20 mondial aux dépens de l’Espagnol Roberto Bautista Agut, et semble prêt à défendre son quart de finale à Roland-Garros où il avait été le seul à prendre un set à Rafael Nadal en 2018.

Sur sa route en Italie, Schwartzman a aussi éliminé le jeune Italien Matteo Berrettini en huitième de finale. Ce dernier, qui avait sorti Alexander Zverev au 2e tour, voit ses efforts de ces dernières semaines (titre à Budapest, finale à Munich) récompensés par une 32e place mondiale, synonyme de statut de tête de série à Paris. Un privilège partagé par Fernando Verdasco qui, grâce à son quart de finale en Italie, fait un bond de 12 places et intègre le top 30 (26e). Le vétéran espagnol devance d’un rang Stan Wawrinka et de deux Félix Auger-Aliassime, 28e, son nouveau meilleur classement. A noter que les Serbes Dusan Lajovic et Laslo Djere, respectivement 33e et 34e, seront aussi têtes de série puisque Kevin Anderson, 8e, et John Isner, 10e, ont déclaré forfait. A la 35e place, Nick Kyrgios, qui a encore fait parler de lui la semaine dernière, pourrait donc manquer le cut. A moins que Milos Raonic, dont on n’a pas de nouvelles, renonce aussi au Grand Chelem parisien à cause de son genou droit.

Vidéo - Djokovic a répondu aux fulgurances de Schwartzman pour voir la finale 03:47

Des hauts et des bas

Ils sont huit cette semaine à enregistrer leur meilleur classement en carrière dans le top 100. Stefanos Tsitsipas (6e, +1 place), Fabio Fognini (11e, +1), Félix Auger-Aliassime (28e, +2), Cameron Norrie (41e, +4), Jaume Munar (52e, +3), Ugo Humbert (61e, +1), Casper Ruud (63e, +13) et Alexander Bublik (90e +4) aborderont Roland-Garros avec le sourire.

Pour d’autres, la semaine est plus rude. David Goffin (30e, -7 places), Benoît Paire (51e, -5), Pablo Carreno Busta (56e, -13), Reilly Opelka (58e, -5), Matthew Ebden (64e, -10), Lorenzo Sonego (73e, -6), Juan Ignacio Londero (78e, -5), Ernests Gulbis (80e, -6), Federico Delbonis (84e, -6), Peter Gojowczyk (96e, -14) et Aljaz Bedene (97e, -20) perdent du terrain.

Le Top 20 au 20/05