Zverev consolide sa 3e place, statu quo dans le Top 10

En arrivant sur le Rocher, Novak Djokovic savait qu'il resterait quoi qu'il arrive numéro 1 mondial. Certes, le Serbe n'avait que 10 points de marge sur Daniil Medvedev et il en a perdu 80 par rapport à son huitième de finale de l'an passé en tombant d'entrée contre Alejandro Davidovich Fokina. Mais son dauphin russe, absent car blessé, s'est aussi lesté de 180 unités, soit la moitié des points de sa demi-finale en 2019 dont il profitait encore grâce au dégel progressif du classement ATP. Ce cas de figure n'est d'ailleurs pas le seul comme la suite de ce bilan le montrera.

Ad

ATP Monte-Carlo Tsitsipas, une réussite à Monte-Carlo digne du Big Four IL Y A UNE HEURE

Les dix meilleurs joueurs du monde restent les mêmes et dans le même ordre. En conservant sa couronne à Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas a ainsi conservé son capital et sa 5e place. Le seul vrai bénéficiaire de la semaine se nomme Alexander Zverev. Certes, l'Allemand ne fait que conforter son rang de numéro 3 mondial, mais grâce à sa demi-finale, il n'est désormais plus qu'à 875 points du trône.

Un match décousu au début, un combat épique à la fin : Zverev - Sinner, quel spectacle !

Schwartzman de retour dans les 15 premiers

Pour tout dire, il n'y a d'ailleurs pas de changement dans les 14 premiers. En s'inclinant dès le 2e tour contre Sebastian Korda, le phénomène Carlos Alcaraz a manqué l'occasion de faire une entrée fracassante dans le Top 10, même si ce n'est sûrement que partie remise. Diego Schwartzman, inspire par le début de saison sur terre battue avec ce quart de finale épique face à Tsitsipas, est le premier à faire bouger les lignes en réintégrant le Top 15. A noter que les deux Espagnols Pablo Carreno Busta et Roberto Bautista Agut intervertissent leurs places et sont désormais respectivement 18e et 19e.

Le point de la soirée : Tsitsipas plonge à la volée pour s'offrir une balle de match

Davidovich Fokina dans le Top 30, Dimitrov progresse

Pour voir les choses vraiment bouger dans ce classement, il faut donc aller un peu au-delà du Top 20. Et si Alejandro Davidovich Fokina n'a pas caché son objectif d'en faire partie à court terme, le finaliste surprise sur le Rocher fait en attendant un sacré bond, doublant 19 de ses collègues. Pour la première fois de sa carrière, le voilà parmi les 30 meilleurs joueurs du monde avec le matricule 27. Et il n'est pas le seul à pouvoir se réjouir ce lundi puisque Grigor Dimitrov, son adversaire malheureux en demie, reste devant lui au classement, progressant de six rangs (23e).

Djoko était déréglé : le résumé de sa défaite face à Davidovich Fokina

Fognini dévisse, Musetti retrouve des couleurs

Les Italiens ont connu des trajectoires contraires à Monte-Carlo. Battu sèchement dès le 2e tour par Tsitsipas, Fabio Fognini le paie cher ce lundi parce qu'il conservait jusqu'à la semaine dernière la moitié des points (500) de son sacre en 2019. Il se retrouve ainsi 62e, dégringolant de 30 places. C'est la première fois qu'il sort du Top 50 depuis la semaine du 17 septembre… 2012, soit quasiment une décennie. Il ne devance plus son compatriote Lorenzo Musetti (68e, +12) que de six rangs.

Vainqueur notamment de Félix Auger-Aliassime et renversé de justesse par Diego Schwartzman en huitième, le jeune Transalpin a remis la marche avant. A noter que Fognini n'est pas le seul à souffrir du dégel du classement et de ses conséquences. Dusan Lajovic, son adversaire malheureux en finale il y a trois ans, perd presque aussi gros (78e, -29 places).

Nouvelle déconvenue d'entrée pour Auger-Aliassime : le résumé de la victoire de Musetti

Des hauts et des bas

Ils sont 10 à connaître leur meilleur classement dans le Top 100 cette semaine. Alejandro Davidovich Fokina (27e, +19 places), Sebastian Korda (37e, +5), Pedro Martinez (43e, +2), Alex Molcan (47e, +3), Francisco Cerundolo (48e, +4), Federico Coria (52e, +3), Oscar Otte (67e, +5), Holger Rune (72e, +7), Alejandro Tabilo (91e, +6) et Tomas Martin Etcheverry (94e, +1) ont de quoi sourire.

Pour d'autres, les temps sont plus durs : Daniel Evans (36e, -9 places), Filip Krajinovic (45e, -6), Fabio Fognini (62e, -30), Dusan Lajovic (78e, -29), John Millman (80e, -6), Brandon Nakashima (81e, -5), Roberto Carballes Baena (96e, -18), Facundo Bagnis (99e, -6) et Alexei Popyrin (106e, -8) perdent gros.

Le Top 20 au 18/04

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 8340 2. Daniil Medvedev 8230 3. Alexander Zverev 7465 4. Rafael Nadal 6935 5. Stefanos Tsitsipas 5980 6. Matteo Berrettini 4945 7. Casper Ruud 4110 8. Andrey Rublev 3865 9. Félix Auger-Aliassime 3625 10. Cameron Norrie 3440 11. Carlos Alcaraz 3330 12. Jannik Sinner 3189 13. Taylor Fritz 3010 14. Hubert Hurkacz 3008 15. Diego Schwartzman 2715 16. Denis Shapovalov 2693 17. Reilly Opelka 2475 18. Pablo Carreño Busta 2015 19. Roberto Bautista Agut 2015 20. Nikoloz Basilashvili 1801

ATP Monte-Carlo Tsitsipas reste roi en Principauté : Le résumé de sa victoire face à Davidovich Fokina IL Y A 4 HEURES