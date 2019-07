Un point peut avoir de grandes conséquences en tennis. Si Roger Federer avait converti l’une de ses deux balles de match, le Suisse et ses rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic n’auraient été séparés que par 365 minuscules unités à la Race (classement depuis le 1er janvier) en faveur de l’Espagnol. Mais en s’inclinant au terme du premier jeu décisif à 12-12 de l’histoire du simple à Wimbledon, il a permis à son bourreau de reprendre les commandes.

Désormais auréolé de deux titres en Grand Chelem en 2019, Djokovic affiche ainsi 500 points d’avance sur Nadal et 1665 sur Federer aux deux tiers de la saison. Or, l’été américain et la saison sur indoor lui sont traditionnellement favorables, il a donc les cartes en main pour garder la mainmise sur le circuit jusqu’à la fin de la saison pour la sixième fois de sa carrière. Derrière les trois monstres, Dominic Thiem accuse un retard de 1745 unités sur le Bâlois et on le voit mal revenir sur un terrain qui lui convient moins que l’ocre.

Demi-finaliste surprise au All England Club, Roberto Bautista Agut fait une belle percée et pointe à la 7e place. Régulier depuis le début de l’année, l’Espagnol peut nourrir l’objectif de se qualifier pour le Masters de Londres, où Nadal et Djokovic ont déjà validé leur place officiellement. Gaël Monfils, inexistant sur gazon, reste le premier Français au 14e rang à 505 points de la 8e place occupée par Daniil Medvedev.

Le top 20 à la Race