Classement WTA : Barty remonte sur le trône, Andreescu intègre le top 5

Ashleigh Barty peut savourer. Malgré son élimination en huitièmes de finale à l'US Open face à Wang Qiang, l'Australienne est la nouvelle numéro un mondiale du classement WTA. Naomi Osaka, elle, cède son son trône et se retrouve 4e. Entre les deux, on retrouve Karolina Pliskova et Elina Svitolina, qui gagne deux places grâce à sa demi-finale à New York.

Bianca Andreescu, la grande victorieuse de l'US Open, intègre le top 5, à simplement onze petits points d'Osaka... Du côté des Françaises, Caroline Garcia, en pleine crise de résultats (et de confiance), chute de quatre places et se retrouve 31e du classement. Tout l'inverse de Fiona Ferro, qui grappille treize places et se retrouve 61e, le meilleur classement de sa carrière. Kristina Mladenovic et Alizé Cornet, respectivement 49e et 59e, remontent également.