Classement WTA : Halep toujours reine, Svitolina se rapproche du podium

Derrière Caroline Garcia, toujours 18e mondiale, le classement de Kristina Mladenovic (44e) et Alizé Cornet (46e) est inchangé. Belles progressions en revanche pour Amandine Hesse (+18, 224e) et Chloé Paquet (+26, 226e). Dans le haut du classement, Halep conserve une avance confortable sur l'Allemande Angelique Kerber et la Danoise Caroline Wozniacki. Elle est assurée de terminer l'année en tant que nº1 mondiale.

L'Ukrainienne Elina Svitolina, qui a remporté dimanche le Masters féminin à Singapour face à Sloane Stephens, le premier grand tournoi de sa carrière, double la Japonaise Naomi Osaka et s'empare de la 4e place mondiale.

Classement WTA après les matches disputés :

1. Simona Halep (ROU) 6921 pts

2. Angelique Kerber (GER) 5875

3. Caroline Wozniacki (DEN) 5586

4. Elina Svitolina (UKR) 5350 (+3)

5. Naomi Osaka (JPN) 5115 (-1)

6. Sloane Stephens (USA) 5023

7. Petra Kvitová (CZE) 4630 (-2)

8. Karolína Plísková (CZE) 4465

9. Kiki Bertens (NED) 4335

10. Darya Kasatkina (RUS) 3315

11. Anastasija Sevastova (LAT) 3185

12. Aryna Sabalenka (BLR) 3145

13. Elise Mertens (BEL) 3065

14. Julia Görges (GER) 2995

15. Serena Williams (USA) 2976

16. Madison Keys (USA) 2817

17. Garbiñe Muguruza (ESP) 2725

18. Caroline Garcia (FRA) 2600

19. Ashleigh Barty (AUS) 2420

20. Anett Kontaveit (EST) 2375

...

44. Kristina Mladenovic (FRA) 1155

46. Alizé Cornet (FRA) 1130

54. Pauline Parmentier (FRA) 1009 (+1)

100. Fiona Ferro (FRA) 617

