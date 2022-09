Swiatek plus que jamais seule au monde

Elle avait déjà une marge immense sur la concurrence, elle est devenue gigantesque. Sacrée pour la deuxième fois en Grand Chelem cette saison samedi dernier à New York, Iga Swiatek a ainsi conquis son 7e trophée de la saison, une véritable razzia. Couronnée un peu par défaut début avril à la suite de la retraite d'Ashleigh Barty, la Polonaise a depuis plus que gagné ses galons de numéro 1 mondiale. Elle est même devenue la patronne incontestée du circuit

Grâce à ses 57 victoires en 64 matches cette saison (soit 89 % de réussite), Swiatek compte désormais 10365 points, soit plus du double du capital de sa dauphine et finaliste malheureuse de l'US Open, Ons Jabeur. Anett Kontaveit complète le podium. A noter l'arrivée de l'Américaine Jessica Pegula, quart-de-finaliste, dans le Top 5. Elle en éjecte Maria Sakkari qui paie ainsi son élimination précoce (dès le 2e tour) à Flushing, alors qu'elle avait les 720 points de sa demi-finale de l'an dernier à défendre.

Gauff grandit encore, Garcia dans les 10 quatre ans après

Le Top 10 de cette semaine consacre par ailleurs deux progressions majeures. Quart-de-finaliste devant son public, l'Américaine Cori Gauff intègre ce club fermé pour la première fois de sa jeune carrière. A 18 ans et sept mois, la finaliste de Roland-Garros est désormais numéro 8 mondiale, juste devant Simona Halep (9e) et juste derrière Aryna Sabalenka (7e) qui a à nouveau échoué aux portes d'une finale de Grand Chelem. "Coco" est évidemment la plus jeune des dix meilleures joueuses du monde.

Mais l'événement de ce lundi côté français est indéniablement le retour de Caroline Garcia (10e) dans ce fameux Top 10. La Lyonnaise de 28 ans n'avait plus été aussi bien classée depuis la semaine du 1er octobre… 2018. C'était il y a quasiment quatre ans. En moins de quatre mois, elle a ainsi fait un bond de 69 places au classement WTA (79e la semaine du 23 mai dernier), notamment grâce à cet enchaînement : titre à Cincinnati puis demi-finale à l'US Open. Le plus intéressant pour elle ? Garcia est actuellement 5e à la Race. Si elle reste dans cette dynamique positive, elle a donc toutes les chances de disputer le Masters en fin d'année.

Fernandez et Raducanu dévissent

Elles avaient enchanté New York l'an dernier. Douze mois plus tard, Emma Raducanu et Leylah Fernandez sont brutalement retombées sur terre. La chute est évidemment plus violente et importante pour la Britannique qui s'était adjugé l'US Open 2021 en sortant des qualifications et sans perdre un set : éliminée d'entrée par Alizé Cornet, elle s'est délestée de 2030 points et de 72 places. Elle n'est désormais plus que 83e mondiale. Quant à la Canadienne, la voici 40e (26 rangs perdus). Mais c'est peut-être un bien pour un mal pour les deux jeunes femmes qui joueront avec moins de pression la saison prochaine.

Svitolina quitte le Top 100, Burel y est presque

Cela ne lui était pas arrivé depuis près d'une décennie. Plus précisément depuis la semaine du 11 février 2013. Elina Svitolina ne fait plus partie des 100 meilleures joueuses du monde. Et pour cause, l'Ukrainienne, mariée à Gaël Monfils, ne joue plus depuis plusieurs mois car elle attend son premier enfant. A cause de la perte des points de son quart de finale de l'an dernier à Flushing, elle n'est plus que 128e (-64 places). Le Top 100, Clara Burel l'entrevoit, elle. Après son beau 3e tour lors de cet US Open, elle a doublé 28 de ses collègues et affiche désormais le matricule 103.

Des hauts et des bas

Elles sont 19 à atteindre leur meilleur classement dans le Top 100 cette semaine. Jessica Pegula (5e, +3 places), Cori Gauff (8e, +4), Veronika Kudermetova (13e, +5), Ekaterina Alexandrova (24e, +4), Ajla Tomljanovic (34e, +12), Qinwen Zheng (37e, +2), Marie Bouzkova (39e +2), Bernarda Pera (44e, +1), Anastasia Potapova (45e, +7), Anna Bondar (49e, +6), Anna Kalinskaya (52e, +8), Lucia Bronzetti (57e, +2), Xiyu Wang (60e, +15), Diane Parry (70e, +4), Jule Niemeier (73e, +35), Panna Udvardy (76e, +2), Dalma Galfi (79e, +12), Elisabetta Cocciaretto (93e, +6) et Julia Grabher (97e, +23) peuvent se réjouir.

Pour d'autres, c'est la soupe à la grimace. Leylah Fernandez (40e, -26 places), Elise Mertens (43e, -10), Bianca Andreescu (56e, -8), Sara Sorribes Tormo (58e, -9), Angelique Kerber (69e, -19), Mayar Sherif (74e, -11), Varvara Gracheva (80e, -8), Emma Raducanu (83e, -72), Jaqueline Cristian (87e, -10), Tamara Zidansek (91e, -10), Océane Dodin (104e, -6), Misaki Doi (106e, -13), Kamilla Rakhimova (119e, -29) et Elina Svitolina (128e, -64) perdent gros.

Le Top 20 au 12/09

Rang Joueuse Points 1. Iga Swiatek 10365 2. Ons Jabeur 5090 3. Anett Kontaveit 4300 4. Paula Badosa 3980 5. Jessica Pegula 3501 6. Maria Sakkari 3480 7. Aryna Sabalenka 3470 8. Cori Gauff 3047 9. Simona Halep 3025 10. Caroline Garcia 2930 11. Daria Kasatkina 2895 12. Garbine Muguruza 2776 13. Veronika Kudermetova 2436 14. Belinda Bencic 2335 15. Jelena Ostapenko 2325 16. Danielle Collins 2277 17. Madison Keys 2248 18. Beatriz Haddad Maia 2238 19. Petra Kvitova 2187 20. Karolina Pliskova 2007

