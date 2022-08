Iga Swiatek est toujours la reine du classement WTA. Elle devance l'Estonienne Anett Kontaveit et la Grecque Maria Sakkari. Simona Halep, 30 ans, ex-numéro 1 mondiale (en 2017 et 2018), est à nouveau en pleine forme, à deux semaines de l'US Open, grâce à son travail avec Patrick Mouratoglou, l'entraîneur préféré de Serena Williams, dans le sud de la France. La revoilà à la 6e place.

Halep : "Mouratoglou croit dur comme fer que je peux le faire, je commence à le croire aussi"

C'est la plus grosse progression de la semaine dans le Top 20 mondial (neuf places de mieux), devant celle de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, qu'elle a battu en finale à Toronto et qui gagne huit places pour pointer au 16e rang. Loin devant, Swiatek, 21 ans, a toujours une énorme marge d'avance sur sa dauphine Kontaveit (8501 points contre 4476) et Sakkari reprend la 3e place, qu'elle avait déjà atteinte en mars dernier, à l'Espagnole Paula Badosa.

Classement WTA publié lundi 15 août

1. Iga Swiatek (POL) 8501 pts

2. Anett Kontaveit (EST) 4476

3. Maria Sakkari (GRE) 4190 (+1)

4. Paula Badosa (ESP) 4155 (-1)

5. Ons Jabeur (TUN) 3920

6. Simona Halep (ROM) 3255 (+9)

7. Aryna Sabalenka (BLR) 3121 (-1)

8. Jessica Pegula (USA) 3116 (-1)

9. Garbiñe Muguruza (ESP) 2990 (-1)

10. Daria Kasatkina (RUS) 2795 (-1)

11. Belinda Bencic (SUI) 2765 (+1)

12. Cori Gauff (USA) 2746 (-1)

13. Emma Raducanu (GBR) 2742 (-3)

14. Leylah Fernandez (CAN) 2569 (-1)

15. Jelena Ostapenko (LAT) 2361 (+1)

16. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2317 (+8)

17. Karolína Plísková (CZE) 2297 (-3)

18. Danielle Collins (USA) 2168 (-1)

19. Barbora Krejcíková (CZE) 2163

20. Veronika Kudermetova (RUS) 2161 (-2)

