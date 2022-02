Impressionnante aux Emirats arabes unis, Jelena Ostapenko fait son grand retour sur le devant de la scène. Ce lundi, la Lettone pointe à la 13e place mondiale, des hauteurs qu'elle n'avait plus connues depuis trois ans et demi. Victorieuse en demi-finale de l'ex-N.1 mondiale Simona Halep (27e lundi), Ostapenko a ensuite battu facilement en finale du seul tournoi organisé la semaine dernière la Russe Veronika Kudermetova, 6-0, 6-4. Agée de 24 ans, elle était retombée au-delà de la 50e place il y a un an.

Aucun changement n'est à signaler dans le trio de tête, toujours mené par l'Australienne Ashleigh Barty, devant la Bélarusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Barbora Krejcikova. L'Espagnole Paula Badosa (4e) gagne une place et obtient son meilleur classement mondial aux dépens d'une autre Tchèque, Karolina Pliskova (5e), alors qu'elle a perdu au 1er tour à Dubaï.

Mladenovic sort du Top 100 où ne figurent plus que 4 Françaises

Pour Kristina Mladenovic en revanche, cette semaine fera date dans le mauvais sens puisque la Française, qui n'a toujours pas gagné le moindre match en simple cette saison, quitte le Top 100 (101e). Elle n'avait plus été ausi mal classée depuis juillet 2014, soit quasiment huit ans, et devance tout juste sa compatriote Diane Parry (102e). Il n'y a donc plus que quatre Bleues dans les 100 premières : Alizé Cornet (37e), Clara Burel (74e), Caroline Garcia (76e) et Océane Dodin (93e).

Top 20 du classement WTA lundi :

1. Ashleigh Barty (AUS) 8330 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 5563

3. Barbora Krejcikova (CZE) 5003

4. Paula Badosa (ESP) 4429 (+1)

5. Karolina Pliskova (CZE) 4347 (-1)

6. Maria Sakkari (GRE) 4191 (+2)

7. Anett Kontaveit (EST) 4137 (-1)

8. Iga Swiatek (POL) 3936 (+1)

9. Garbiñe Muguruza (ESP) 3350 (-2)

10. Ons Jabeur (TUN) 3065

11. Danielle Collins (USA) 2972

12. Emma Raducanu (GBR) 2664

13. Jelena Ostapenko (LAT) 2635 (+8)

14. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2528 (-1)

15. Elina Svitolina (UKR) 2526

16. Victoria Azarenka (BLR) 2397 (+1)

17. Jessica Pegula (USA) 2339 (-3)

18. Angelique Kerber (GER) 2286

19. Leylah Fernandez (CAN) 2249

20. Elena Rybakina (KAZ) 2205 (-4)

