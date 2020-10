En raison de la pandémie de Covid-19 qui a chamboulé et fortement réduit le calendrier WTA cette saison, seul le tournoi d'Ostrava (République tchèque) était au calendrier. Nette vainqueure 6-2, 6-2 en finale dimanche, Sabalenka (11e, +1) en a profité pour doubler la Suisse Belinda Bencic (12e, -1) et se présenter aux portes du top 10, à seulement 35 points de Serena Williams (10e).

Malgré sa finale perdue, Azarenka grignote également une place (13e) en dépassant la Britannique Johanna Konta. Seulement 50e mondiale fin 2019, Azarenka, ex-N.1 mondiale, vit une deuxième jeunesse cette année, entre sa finale à l'US Open en septembre et son titre conquis fin août au Western & Southern Open de New York, son premier depuis quatre ans et demi. A noter la forte progression de la prodige américaine Cori Gauff, 16 ans seulement, qui atteint le meilleur classement de sa carrière (47e, +8). Huitième-de-finaliste à Ostrava, elle avait failli éliminer Sabalenka (1-6, 7-5, 7-6 (7/2)).