Iga Swiatek est toujours sur le trône du classement WTA. La Tunisienne Ons Jabeur, elle, occupe toujours la 2e place, à plus de 5.000 points de Swiatek et elle précède désormais l'Espagnole Paula Badosa qui grimpe de la 4e à la 3e place au détriment de l'Estonienne Anett Kontaveit (4e). Le reste du Top 20 connaît peu de changements notables, hormis la progression de deux places de la Lettone Jelena Ostapenko, désormais 17e, et le recul de deux rangs de la Tchèque Petra Kvitova, 20e.

Du côté des Bleues, Caroline Garcia est toujours 10e et Alizé Cornet 37e. Diane Parry gagne une place, à la 65e.

Classement WTA au 26 septembre 2022

1. Iga Swiatek (POL) 10180 pts

2. Ons Jabeur (TUN) 5090

3. Paula Badosa (ESP) 3934 (+1)

4. Anett Kontaveit (EST) 3860 (-1)

5. Jessica Pegula (USA) 3501

6. Aryna Sabalenka (BLR) 3470 (+1)

7. Maria Sakkari (GRE) 3176 (-1)

8. Cori Gauff (USA) 3047

9. Simona Halep (ROM) 3025

10. Caroline Garcia (FRA) 2930

11. Daria Kasatkina (RUS) 2895

12. Garbine Muguruza (ESP) 2875

13. Veronika Kudermetova (RUS) 2561

14. Belinda Bencic (SUI) 2295

15. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2295 (+1)

16. Danielle Collins (USA) 2277 (-1)

17. Jelena Ostapenko (LAT) 2271 (+2)

18. Madison Keys (USA) 2248 (-1)

19. Karolina Pliskova (CZE) 2061 (+1)

20. Petra Kvitova (CZE) 2003 (-2)

...

37. Alizé Cornet (FRA) 1321

65. Diane Parry (FRA) 871 (+1)

