La hiérarchie est bien établie et ne bouge pas au sommet du tennis féminin. La Polonaise Iga Swiatek demeure solidement installée au premier rang mondial du classement WTA publié lundi malgré sa défaite la veille en finale du tournoi d'Ostrava face à la Tchèque Barbora Krejcikova, déjà vainqueure à Tallinn la semaine précédente. A domicile, celle-ci a empêché Swiatek de remporter la 11e finale de sa carrière sur 12 jouées. C'est la première fois que la Polonaise échouait en finale depuis trois ans.

Krejcikova, titrée à Roland Garros en 2021, en récolte les fruits et a gagné neuf places grâce à ce 5e titre sur le circuit WTA pour occuper le 14e rang, les 13 joueuses qui la devancent conservent leur rang. La Tunisienne Ons Jabeur et l'Estonienne Anett Kontaveit restent numéro 2 et numéro 3 mondiales. La Russe Ekaterina Alexandrova intègre le Top 20, à la 20e place.

Du côté des Françaises, Caroline Garcia, 10e, mène largement la troupe. Ses deux autres compatriotes présentes dans le Top 100, Alizé Cornet, 32e après sa finale à Monastir, et Diane Parry, 61e, ont respectivement progressé de cinq et quatre places.

Top 20 mondial au 10/10

1. Iga Swiatek (POL) 10485 pts

2. Ons Jabeur (TUN) 4885

3. Anett Kontaveit (EST) 4010

4. Paula Badosa (ESP) 3934

5. Aryna Sabalenka (BLR) 3470

6. Jessica Pegula (USA) 3447

7. Maria Sakkari (GRE) 3355

8. Cori Gauff (USA) 3047

9. Simona Halep (ROM) 3025

10. Caroline Garcia (FRA) 2930

11. Daria Kasatkina (RUS) 2895

12. Veronika Kudermetova (RUS) 2571

13. Garbine Muguruza (ESP) 2406

14. Barbora Krejcikova (CZE) 2371 (+9)

15. Belinda Bencic (SUI) 2305 (-1)

16. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2295 (-1)

17. Jelena Ostapenko (LAT) 2271 (-1)

18. Madison Keys (USA) 2248 (-1)

19. Danielle Collins (USA) 2177 (-1)

20. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2105 (+1)

...

32. Alizé Cornet (FRA) 1500 (+5)

...

61. Diane Parry (FRA) 918 (+4)

