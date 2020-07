Clijsters confirme, Kenin facile

La Belge Kim Clijsters a confirmé sa forme du moment en décrochant vendredi une quatrième victoire consécutive en simple au World Team Tennis, un tournoi par équipe organisé à White Sulphur Springs.

L'ancienne numéro 1 mondiale, qui fait en 2020 son retour à la compétition après sept ans d'absence, s'est imposée 5 jeux à 2 face à l'Américaine Sloane Stephens, vainqueur de l'US Open en 2017. Dans les autres matches impliquant des têtes d'affiche, Sofia Kenin, vainqueur de l'Open d'Australie 2020, a dominé Bernarda Pera 5 jeux à 0. Venus Williams, aux côtés de Marcelo Arevalo, s'est imposée 5 jeux à 4 en double mixte face à la paire composée de Taylor Townsend et du Français Fabrice Martin.

La WTT, qui met aux prises neuf équipes représentant chacune une ville, est la première compétition de tennis professionnel organisée depuis la suspension des circuits féminin WTA et masculin ATP en mars dernier, en raison de la pandémie de Covid-19. Dans cette compétition, qui se tient jusqu'au 2 août, chaque partie est disputée au meilleur des cinq jeux, avec un total de cinq parties jouées entre deux équipes (deux simples, masculin et féminin, et trois doubles, masculin, féminin et mixte). L'équipe ayant remporté le plus de jeux remporte le match. Le WTA Tour reprend avec l'Open de Palerme, en Italie, le 3 août.

