Coronavirus : Djokovic et Ivanovic financent l'achat de matériel médical pour la Serbie

La chaîne de solidarité continue de s'allonger. Confinés chez eux comme leurs compatriotes en raison de la pandémie de coronavirus, les stars du tennis mondial participent à la lutte avec leurs moyens. Comme ses rivaux sur le circuit Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic y est allé de sa contribution personnelle. D'après la presse serbe, le numéro 1 mondial et sa famille ont donné un million d'euros pour financer l'achat de matériel médical et notamment de respirateurs pour son pays.

En ces temps de crise sanitaire, une autre Serbe, bien connue des amateurs de la petite balle jaune, s'est engagée. La championne de Roland-Garros en 2008 Ana Ivanovic, désormais retraitée des courts, a participé à l'acquisition de 35 respirateurs en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF, pour venir en aide aux enfants et aux familles les plus vulnérables de Serbie.