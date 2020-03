Coronavirus : Djokovic lance (à son tour) un vibrant appel à la solidarité

Que le tennis semble loin et futile dans de pareilles circonstances. En raison de la pandémie mondiale de coronavirus, le confinement est devenu la règle pour beaucoup désormais, et les trois monstres du circuit, tous européens qui plus est, n'échappent pas à la règle. Après de longs jours de silence pour encaisser et analyser la gravité de la situation, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a décidé de s'exprimer dans un long texte publié sur Twitter dimanche avec un message simple et clair : l'union fait la force dans ces temps incertains.

"C'est une période très éprouvante pour tout le monde. Je vous envoie tout mon soutien et mes prières. S'il vous plaît, restez chez vous en quarantaine pour aider le personnel médical qui est sur le front et soigne les personnes infectées et dans le besoin. Ne leur imposons pas un fardeau supplémentaire", a notamment écrit le Serbe qui en a profité pour prendre du recul. "Nous vivons à un rythme effréné, constamment sur la brèche, nous avons rarement l'occasion de nous arrêter de faire le point sur nos vies. Nous sommes devenus accros à cette idée qui nous devons toujours être autre part et faire quelque chose de productif."

Federer et Nadal l'ont aussi fait à l'oral

Pour Djokovic, il est ainsi urgent de revoir ses priorités, alors que beaucoup risquent leur vie pour sauver celle des autres. "Nous ne pouvons pas être en bonne santé, si le monde ne l'est pas. Il est temps de se serrer les coudes et de s'unir. Essayons de profiter de notre famille à la maison et des choses simples de la vie", estime-t-il également. Le numéro 1 mondial a accompagné ces quelques réflexions d'une photo de lui, de sa femme et de ses enfants, tous à la maison. Cette prise de parole succède à celles de Roger Federer et Rafael Nadal, samedi.

Le Suisse et l'Espagnol, respectivement en suisse-allemand et en espagnol, ont appelé leurs concitoyens à prendre la menace du Covid-19 "très au sérieux" et à suivre les recommandations des autorités aussi bien gouvernementales que sanitaires. Face à la gravité de la situation, les trois monstres du tennis mondial sont, bien entendu, sur la même longueur d'onde.