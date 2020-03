Coronavirus : L'ATP annonce une série de Challengers reportés ou annulés

C'est l'actualité du moment et le tennis n'est évidemment pas épargné. En raison de la pandémie mondiale de coronavirus, l'ATP a pris la décision de reporter voire d'annuler purement et simplement une série de tournois sur le circuit Challenger. Dans un communiqué, l'instance dirigeante a annoncé le report au mois d'août des épreuves de Séoul (semaine du 27 avril), Busan (semaine du 4 mai) et Gwangju (semaine du 11 mai) en Corée du Sud, tandis que celle d'Anning (semaine du 20 avril) en Chine n'aura tout simplement pas lieu.

Principalement concentrées sur l'Asie du Sud-Est, région la plus touchée dans le monde par le coronavirus, ces décisions ne s'y limitent pas. Ainsi, le Challenger de Madrid, qui devait se tenir dans trois semaines, ne se jouera finalement qu'en octobre prochain. En Ouzbékistan, le tournoi de Samarkand (semaine du 11 mai) a été annulé. A noter qu'une épreuve a été ajoutée aussi au calendrier au Mexique à Manzanillo (semaine du 20 avril). "Nous sommes en liaision avec les directeurs de tournois et les autorités locales, avec la sécurité et la santé des joueurs, des équipes organisatrices et des spectateurs comme priorité absolue", a notamment indiqué l'ATP dans son communiqué.