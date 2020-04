Coronavirus : L'ATP, la WTA, l'ITF et les Grands Chelems s'unissent pour aider les joueurs

Les instances dirigeantes du tennis ont confirmé mardi qu'elles élaboraient ensemble un programme commun pour venir en aide aux joueuses et aux joueurs les plus touchés par la crise économique liée à la pandémie de coronavirus. Les détails de ce plan seront divulgués dans les prochains jours.

L'heure de l'unité est peut-être (enfin) arrivée dans le monde du tennis. Comme certaines fuites l'avaient annoncé ces derniers jours, notamment par la divulgation d'une lettre de Novak Djokovic aux membres du top 100, l'ATP, la WTA, la Fédération internationale (ITF) et les tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open) vont faire front commun pour aider les joueuses et les joueurs les plus fragilisés par l'arrêt des circuits à cause du coronavirus. Cette initiative prendra la forme d'un véritable "programme", ont annoncé les instances dirigeantes dans un communiqué mardi.

Si les détails de ce plan n'ont pas encore été dévoilés - ils le seront dans les prochains jours -, un fonds d'urgence devrait être créé, comme l'a confirmé Djokovic lui-même lors d'un "live Instagram" avec Fabio Fognini en début de soirée. Le numéro 1 mondial a précisé qu'il serait constitué de "plusieurs millions d'euros", sans donner de montant précis avant une annonce officielle. Les sept instances dirigeantes y contribueront de manière significative.

Les membres du top 100 ont aussi été invités par Djokovic à mettre la main à la poche, selon un modèle dégressif également soutenu par Roger Federer et Rafael Nadal. Mais le Serbe a finalement estimé mardi que chacun donnerait ce qu'il pourrait, reconnaissant la grande diversité des ressources au sein du top 100. "J’ai personnellement gagné assez d’argent pour vivre sans jouer plusieurs années. Mais ce n’est pas le cas des joueurs qui arpentent les Challengers et le circuit secondaire. Beaucoup envisagent d’arrêter leurs carrières parce qu’ils n’ont pas de sponsors ni le soutien de fédérations", a-t-il aussi déclaré lors de sa conversation publique avec Fognini.

