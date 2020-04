Coronavirus : La Fédération américaine déconseille à son tour la pratique du tennis

En état d'urgence sanitaire à cause du coronavirus, les Etats-Unis mettent le tennis sur pause. En plus de l'arrêt des compétitions, la Fédération américaine de tennis (USTA) a déconseillé aux férus de la petite balle jaune la pratique de leur sport favori, dans un communiqué publié vendredi. "Il est dans le meilleur intérêt de la société que nous arrêtions collectivement de jouer", a notamment indiqué l'instance.

S'il ne s'agit pas d'une interdiction administrative formelle, ces conseils s'appuient sur le principe de précaution. "Bien qu'il n'y ait aucune étude spécifique sur les liens entre le tennis et le COVID-19, nos conseillers médicaux pensent qu'il est possible que le virus se transmette en tenant et en échangeant des balles, par l'intermédiaire des poignées de porte, des bancs, des poteaux de filet ou même des surfaces des courts", a encore expliqué l'USTA.

L'épidémie prend de plus en plus d'ampleur outre-Atlantique où 277000 cas ont déjà été recensés et plus de 7000 morts. Flushing Meadows, le site de l'US Open, s'est d'ailleurs transformé cette semaine en véritable hôpital de campagne pour accueillir les malades non atteints du coronavirus et ainsi soulager les hôpitaux de la région de New York.