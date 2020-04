Coronavirus : La Fédération britannique débloque plus 22 millions d'euros pour faire face à la crise

La Fédération britannique (LTA) lance le mouvement de solidarité dans le monde du tennis en ces temps de pandémie. Deux jours après l’annonce officielle de l’annulation de Wimbledon et face à la crise économique qui se prépare, l’instance a dévoilé un plan d’investissement vendredi de 20 millions de livres sterling (soit 22,6 millions d’euros) pour soutenir ses clubs, entraîneurs et salariés dans cette période d’inactivité forcée prolongée. Certains joueurs professionnels aux classements modestes, privés de leurs rares revenus par l’arrêt des circuits professionnels, vont bénéficier de bourses pour qu’ils puissent poursuivre leur carrière, dans ce cadre.

"La première priorité en ce moment est la santé et le bien-être de tout le monde, et nos pensées vont à tous ceux affectés par le coronavirus. Notre sport est loin d'être à l'abri, et cette pandémie a le potentiel de mettre en danger la croissance du tennis. Nous savons que beaucoup, parmi ceux qui s'engagent dans le tennis en Grande-Bretagne, sont préoccupés pour leur futur. Donc notre objectif, en annonçant ces mesures sans précédent, est d'assurer que les clubs restent à flot et que les entraîneurs et salariés ne soient pas perdus pour le sport", a notamment considéré le président de la LTA, Scott Lloyd, dans un communiqué.

Les joueuses et joueurs professionnels concernés par les subventions de la Fédération britannique sont classés entre la 101e et la 750e places mondiales en simple, ce qui inclurait par exemple un certain Andy Murray, actuellement 129e joueur mondial. Reste à savoir si l'ex-numéro 1 mondial, pas en danger sur le plan financier, acceptera cette aide ou la reversera par solidarité. En double, les bénéficiaires sont situés entre le 101e et le 250e rangs à l'ATP ou à la WTA.