Organisée par l'Union nationale des joueurs professionnels de tennis (UNJPT) et l'Union du Tennis Féminin et soutenue par la Fédération française de tennis (FFT), l'opération "Tennis solidaire" a permis de récolter 81040 euros pour les hôpitaux parisiens dans leur lutte contre le coronavius. C'est le produit de 8670 enchères mises en ligne pendant cinq jours.

C'est un beau succès pour la vente aux enchères "Tennis Solidaire". Pour aider les soignants et les hôpitaux de Paris dans leur combat contre le COVID-19, 81040 euros ont ainsi été reversé à la Fondation de l'AP-HP. C'est le résultat de 8760 enchères dont de nombreux lots proposés par des joueuses et joueurs professionnels ou anciennes championnes et champions. L'opération, mise en place par l'Union nationale des joueurs professionnels de tennis (UNJPT) et l'Union du tennis féminin (UTF), a duré cinq jours via la plateforme en ligne Drouot Digital et s'est achevée dimanche à 19 heures.

Des heures de tennis face à des grands noms du tennis français à Roland-Garros ou au Centre National d'Entraînement (CNE) de la Fédération française de tennis (FFT), qui a soutenu cette vente aux enchères, ont notamment rencontré un franc succès. La session proposée par Henri Leconte a ainsi été adjugée à 6200 euros, celle en compagnie d'Amélie Mauresmo et Pauline Parmentier à 4500 euros, ou encore celle avec Richard Gasquet à 4300 euros. D'autres accessoires, tenues, raquettes, survêtements étaient aussi proposés.

