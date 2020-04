Coronavirus : Malade, Patrick McEnroe se veut rassurant

Le coronavirus n'épargne personne. Pas plus les personnalités publiques que les anonymes, le décès de Pape Diouf l'a malheureusement montré mardi. Le même jour, c'est Patrick McEnroe, frère de John McEnroe et notamment ex-capitaine de l'équipe des Etats-Unis de Coupe Davis, qui a annoncé être malade. Mais l'intéressé ne s'est pas voulu alarmiste, dans une vidéo partagée sur son compte Twitter, il a expliqué que, malgré son test positif, il se sentait plutôt "bien".

"Je suis chez moi depuis 11 jours, depuis que j'ai eu quelques légers symptômes. (...) Mon test est revenu positif aujourd'hui (mardi, ndlr), c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je me sens bien, je n'ai plus de symptômes et je suis à 100 %", a indiqué McEnroe. Avant d'encourager ses compatriotes à prendre la situation au sérieux. "Nous sommes en quarantaine avec ma famille depuis plus de deux semaines, je vous encourage à faire pareil. J'envoie mes pensées et prières pour tous ceux qui combattent la maladie, il faut que nous prenions nos responsabilités, que nous écoutions les recommandations et que nous restions à la maison."