Où s'arrêtera Carlos Alcaraz ? Lui-même ne le sait sans doute pas. Alors qu'il s'était fixé comme objectif de figurer dans le Top 15 à la fin de la saison, le voici dès la fin du mois d'avril parmi les dix meilleurs joueurs du monde. Et ce avec la manière puisqu'il y est parvenu dans la foulée de son troisième titre (déjà) en 2022, sur la terre battue de Barcelone, quelques semaines après avoir conquis son premier Masters 1000… sur dur. Difficile de ne pas être subjugué par les prouesses de ce gamin de pas encore 19 ans qui fait l'unanimité.

Alex Corretja n'échappe pas à la règle. Et ce n'est pas parce qu'Alcaraz est Espagnol comme lui, mais parce que ce dernier dégage une telle confiance, une telle maîtrise et une telle puissance physique que même un ancien double finaliste à Roland-Garros ne peut y être insensible. "Je suis sûr à 100 % qu'il sera numéro 1 mondial, qu'il gagnera des titres en Grand Chelem et qu'il détruira tous les records des légendes du tennis espagnol dont je fais partie", estime celui qui est également consultant pour Eurosport.

C'est normal de comparer, mais Rafa, c'est une autre dimension

Par "légendes", Corretja entend les anciens champions, ceux qui ont d'ores et déjà mis un terme à leur carrière. Pour le cas Rafael Nadal, c'est différent. Il serait bien présomptueux de voir dans le phénomène de Murcie celui qui effacera le "Taureau de Manacor" des tablettes. Et si les comparaisons entre les deux hommes sont légitimes en termes de précocité - Alcaraz vient d'entrer dans le Top 10 quasiment au même âge que Nadal, à 17 ans d'intervalle jour pour jour -, se focaliser sur cette référence ultime pourrait être un danger pour le Murcien.

"C'est normal de comparer les situations et les classements, parce que si vous devenez Top 10 le même jour (un 25 avril, NDLR), après avoir gagné le même tournoi tout en étant Espagnol, c'est une grosse coïncidence. Ça ressemble même au karma. On se dit que quelque chose de grand va arriver. Mais Rafa, c'est autre chose, une autre dimension. Je pense que le plus important pour Carlos, c'est de s'en détacher. Il doit juste continuer sa route", considère ainsi Corretja.

Car si faire comme Nadal - ou même le surpasser - devenait une obsession, alors Alcaraz pourrait finir par se sentir en quelque sorte dans l'obligation de gagner Roland-Garros à son tour dès cette année, à l'âge de 19 ans. Il se mettrait alors une pression supplémentaire sur les épaules qui aurait toutes les chances d'être contre-productive, et ce alors que les monstres Nadal et Novak Djokovic comptent bien monter en puissance pour aborder le Majeur parisien au pic de leur forme.

Alcaraz dans le grand bain des précoces, Djokovic dans celui des frustrés

A Madrid, l'altitude pourrait le rendre encore plus dangereux

Seuls les résultats à court terme détermineront l'ordre des favoris pour décrocher la Coupe des Mousquetaires, et notamment lors des deux prochains Masters 1000 sur terre battue. Alors Alcaraz peut-il amplifier sa dynamique à Madrid ? Alex Corretja y croit. "Il va adorer parce que le public madrilène crie et il soutient les Espagnols encore plus qu'à Barcelone. J'ai hâte de le voir jouer dans ce grand stade parce que le rebond de sa balle va être dingue. Son service sera encore plus efficace à cause de l'altitude et son coup droit explosif. Pour le battre, il faudra super bien jouer et espérer peut-être qu'il paie un peu son manque d'expérience dans ces conditions. Mais vu ce qu'il a déjà montré dans sa gestion des moments importants…"

Battu sèchement par Nadal l'an dernier dans la Caja Magica, Alcaraz a pris beaucoup d'épaisseur en un an. Si l'acclimatation à l'altitude demeure une inconnue, son style offensif devrait s'exprimer à la perfection dans des conditions plus rapides qu'au niveau de la mer. Un éventuel sacre dans la foulée de Barcelone ne ferait que renforcer son statut de prétendant au titre à Roland-Garros, de même que sa confiance. En attendant, Corretja l'a placé parmi "ses" favoris, ce qui en dit déjà long sur la dimension prise par le bonhomme.

