Le Japon, privé de ses meilleurs joueurs dont Kei Nishikori, a chuté à domicile face à l'Equateur (3-0) et dit adieu samedi à la qualification pour la phase finale de la Coupe Davis (23-29 novembre à Madrid), alors que l'Australie a déjà validé son billet. L'Italie, la Croatie et les Etats-Unis ne sont, quant à eux, plus qu'à un point de Madrid, après leur sans-faute réalisé vendredi lors de la première journée des qualifications. Nishikori espérait effectuer son retour face aux Equatoriens sur dur à Miki (sud-ouest) mais la star nippone, éloignée des courts depuis sa défaite au 3e tour de l'US Open fin août en raison d'une blessure à un coude, a dû renoncer au dernier moment.

"Mon coude va bien mais mon corps n'est pas encore prêt (...) Je suis resté en convalescence un bon moment et je repars de zéro. C'est triste d'avoir manqué l'Open d'Australie et de devoir renoncer à la Coupe Davis", a expliqué sur le site de la Coupe Davis l'ancien N.4 mondial (31e actuellement). Le joueur âgé de 30 ans espère effectuer son retour lors du Masters 1000 de Miami (25 mars - 5 avril) ou lors de la saison sur terre battue.

Millman envoie l'Australie à Madrid

Privé de sa vedette et de deux autres de ses meilleurs éléments, Yoshihito Nishioka (48e) et Yuichi Sugita (87e), le Japon avait placé ses espoirs sur Go Soeda (117e) et Yasutaka Uchiyama (90e). Mais le premier s'est incliné face à Emilio Gomez (151e) 7-5, 7-6 (7/3) et le second a chuté en trois manches devant Roberto Quiroz (276e) 7-6 (7/4), 2-6, 7-6 (10/8). Les Equatoriens ont ensuite obtenu la qualification pour la phase finale grâce à la victoire lors du double de la paire Gonzalo Escobar/Diego Hidalgo face au duo nippon composé de Ben McLachlan et Uchiyama (7-6 (7/3), 6-3).

A Adelaïde, John Millman a envoyé samedi l'Australie en phase finale grâce à sa victoire face au Brésilien Thiago Monteiro 6-7 (6/8), 7-6 (7/3), 7-6 (7/3). Millman avait déjà apporté un premier point à son équipe la veille en dominant le jeune Thiago Wild (4-6, 7-6 (7/0), 6-2), qui avait remporté à 19 ans son premier titre ATP dimanche dernier à Santiago. Jordan Thompson avait lui aussi assuré face à Monteiro vendredi mais les Brésiliens ont retardé l'échéance en remportant samedi le double. L'Italie de Fabio Fognini, la Croatie de Marin Cilic et les Etats-Unis, emmenés par Taylor Fritz, mènent 2-0 à domicile, respectivement face à la Corée du Sud, l'Inde et l'Ouzbékistan.

Les résultats complets :

A Miki (JPN) : Equateur mène 3-0 contre le Japon et est déjà qualifié

A Zagreb (CRO) : Croatie mène 2 à 0 face à l'Inde

A Debrecen (HUN) : Hongrie et Belgique à égalité 1-1

A Adelaïde (AUS) : Australie mène 3 à 1 face au Brésil et est déjà qualifiée

A Cagliari (ITA) : Italie mène 2 à 0 face à la Corée du sud

A Nou Soultan (KAZ) : Kazakhstan et Pays-Bas à égalité 1-1

A Dusseldorf (GER) : Allemagne et Bélarus à égalité 1-1

A Graz (AUT) : Autriche et Uruguay à égalité 1-1

A Bratislava (SVK) : République tchèque mène 2 à 0 face à la Slovaquie

A Stockholm (SWE) : Suède et Chili à égalité 1-1

A Bogota (COL) : Colombie et Argentine à égalité 1-1