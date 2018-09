Pour la France, c'est presque l'heure des adieux

Il faudra profiter de chaque seconde à Lille. Opposée à l'Espagne ce week-end au stade Pierre-Mauroy, en demi-finale de la Coupe Davis, l'équipe de France se retrouve face à un défi de poids et terriblement complexe : remettre les pieds en finale de la compétition une deuxième année de suite et tenter son premier doublé dans l'ère moderne. Un dernier défi d'ampleur avant de passer définitivement à autre chose. Redouté mais adopté au mois d'août à Orlando, le nouveau format de la compétition changera complètement le visage de la Coupe Davis à partir de 2019. Pour les Bleus, tous opposés à la réforme - joueur, capitaine et futur capitaine -, ce changement va modifier à jamais leur quotidien.

L'équation est simple pour les hommes frappés du coq. Un succès et ils rejoueront une dernière rencontre de Coupe Davis face aux Etats-Unis ou la Croatie fin novembre. Une défaite et ils devront attendre quatorze mois avant de regoûter aux joies d'une rencontre en équipe, dont le nouveau format offre une place en phase finale aux quatre demi-finalistes de l'édition précédente. Attendre aussi longtemps avant de renfiler la tunique bleue serait un véritable crève-cœur pour cette nation qui a la "Davis Cup" tatouée sur tout le corps. A Lille, Lucas Pouille et les Bleus jouent plus qu'une demi-finale, ils font aussi "tapis" pour leur fin de saison et une partie de leur calendrier 2019.

Le premier doublé de l'ère moderne ?

Pour Noah, qui rendra son tablier de capitaine à la fin de l'année, ce sentiment de la der' a traversé son esprit toute l'année. Et il est effrayant. "Pour moi c'est la dernière saison donc que ce soit contre les Néerlandais ou les Italiens, ce sentiment m'effleurait : 'Est-ce que ça sera mon dernier week-end ?' Mais ça, je le mets de côté très rapidement. L'événement est tellement important", a-t-il reconnu avant de se mettre en mission commando, job de capitaine oblige. "Jouer ici ça nous tient vraiment à cœur, c'est exceptionnel de jouer dans ces conditions. On a des automatismes ici, on a de très bons souvenirs ici. Quelle que soit l'issue de la rencontre, on a passé des moments précieux pendant ces aventures et notamment ici à Lille. Mais là je suis dans le match."

Passé le plan des émotions, il y a aussi la portée historique de ce qui attend les Bleus en cette fin de saison. Voir ces derniers en finale deux années de suite n'était arrivé qu'une fois depuis la réforme de 1981, en 2001-2002. La France avait surpris l'Australie sur ses terres, avant de connaître un dénouement cruel à Bercy face à la Russie un an plus tard. La bande à Forget, redevenue la bande à Noah depuis 2016, se retrouverait dans une position quasi-similaire seize ans après. Sauf que cette fois, c'est pour boucler la boucle de la compétition sous son format historique. Une telle performance serait à ranger parmi les grands exploits de son histoire car sa double finale de 2001-2002 restait à ce jour son seul "back to back" depuis la période glorieuse des Mousquetaires (six succès de rang entre 1927 et 1932).

La Coupe Davis exposée lors de la demi-finale France-EspagneGetty Images

" Mon équipe est un mojito bien chargé "

Mais avant de penser à la victoire, à marquer l'histoire et tutti quanti, les Bleus vont devoir terrasser un vieil ennemi : l'Espagne qu'ils n'ont battu qu'à deux reprises dans leur histoire en 1923 et 2010. Plus croisée depuis la demi-finale perdue lors de l'édition 2011 à Cordoue (défaite 4-1), la Roja a légèrement changé de visage. Exit David Ferrer, qui a signé sa dernière apparition à Valence lors du quart de finale face à l'Allemagne au mois d'avril et désormais en pré-retraite sportive. Exit Fernando Verdasco, touché au genou. Exit aussi Rafael Nadal, lui aussi blessé au genou. Absent majeur de la composition de la Roja, le Majorquin avait pourtant axé sa fin de saison sur la compétition.

Sans Nadal, l'Espagne de Sergi Bruguera va être beaucoup plus abordable. Mais pas forcément plus facile à battre. Avec Roberto Bautista, Pablo Carreño Busta, Albert Ramos et Feliciano Lopez, la Roja a des arguments et de l'expérience à revendre. L'absence du n°1 mondial va évidemment laisser un grand vide. Un vide qui va aller au-delà du simple aspect sportif. Car sa seule présence allait aimanter tout le week-end. "En tant que fan de tennis, je suis déçu qu'il ne vienne pas", avait déclaré Noah mardi.

Deux jours après, son discours est devenu plus ferme. "Il y a une équipe très forte en face. Le fait que Rafa (Nadal) ait décidé de jouer cette année renforce cette équipe, même s'il n'est pas là ce week-end. L'Espagne est une équipe homogène et je pense que nos deux équipes sont très très proches. Mais on a une équipe soudée et on est très motivé pour essayer de gagner ces matches et mériter une finale."

Tout aussi homogènes et compétitifs, les Bleus devront être surprenants et quitter leur zone de confort pour parvenir à leurs fins. Comme l'a si bien dit Noah, cette équipe de France n'a rien d'une coupe de champagne, c'est plutôt un délicieux cocktail. "Mon équipe est un mojito bien chargé. Il faut mettre beaucoup de rhum et bien tout mélanger. Et il a son propre goût."