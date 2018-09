1/2 finale Coupe Davis - France-Espagne : Sans Nadal, l'Espagne fait de l'homogénéité sa force

Pablo Carreño Busta (27 ans, 21e mondial)

Propulsé n°1 après le forfait de Rafael Nadal, l'Asturien va remplir un rôle qu'il n'a jamais occupé dans sa carrière : celui de leader. Auteur d'une saison mitigée, le 21e joueur mondial n'a pas réussi à retrouver sa régularité de la saison 2017, la meilleure de sa carrière à ce jour. La faute en premier lieu aux nombreuses blessures qui ont haché sa progression. La dernière en date a eu lieu pas plus tard qu'à l'US Open où il a dû abandonner face à Joao Sousa au 2e tour à cause de problèmes aux adducteurs.

Assez fragile malgré son profil de joueur polyvalent et passe-partout, le droitier de 27 ans va attaquer le week-end dans la peau d'un patron de cristal. Mais selon lui, tout est revenu à la normale. "J'ai eu quelques doutes mais deux semaines se sont écoulées et je suis à 100%. J'espère réaliser un bon match vendredi et gagner."

Entré dans le Top 10 à la suite de sa demi-finale jouée à l'US Open l'an dernier, le natif de Gijon n'a pas joué dans cette catégorie en 2018 et dans les rencontres au meilleur des cinq manches. Son bilan en Majeur est à peine sauvé par son huitième joué en Australie en début de saison (défaite en quatre manches face à Marin Cilic).

Le reste de son bilan est celui d'un joueur avec un niveau en montagnes russes et pas totalement en confiance : 3e tour à Roland-Garros (Marco Cecchinato), 1er tour à Wimbledon (Radu Albot) et 2e tour lors du dernier US Open (abandon face à Joao Sousa). Un détail important avant d'attaquer le week-end : il n'a jamais perdu sans combattre. Solide en fond de court, très précis côté revers, il reste difficile à battre en trois manches, à la régulière. Il faudra être meilleur que lui pour le dominer.

Son bilan en Coupe Davis : 3 victoires, 3 défaites (en simple : 2/2)

Son bilan contre Benoît Paire : 3-3 (1-0 Paire en dur indoor, 1-1 sur dur)

Son bilan contre Lucas Pouille : 0-0

Son bilan contre Richard Gasquet : 2-0 (2-0 sur dur)

Roberto Bautista Agut (30 ans, 26e mondial)

Revenu dans la course pour disputer le simple, le joueur de Castellon va occuper le rôle de n°2 ce week-end. Un statut qu'il aurait dû occuper seulement en présence de Nadal. Mais comme Carreño Busta, son exercice 2018 a été gâché par les blessures. La dernière, aux adducteurs, lui a empêché de disputer la tournée nord-américaine sur dur, avant de lui en subir les conséquences avec une sortie de route prématurée à New York (défaite au 1er tour face à l'Australien Jason Kubler).

Auteur lui aussi d'une saison très irrégulière, Bautista a fait dans le tout blanc-tout noir en 2018. Vainqueur à Auckland et Dubai, finaliste à Gstaad et demi-finaliste à Halle - où une chute l'a contraint à l'abandon face à Borna Coric - l'Espagnol a montré de fortes dispositions tennistiques dans ces beaux jours, et une impuissance assez déroutante lors de ses jours sans.

Comparé à David Ferrer pour sa ténacité et son sens du combat, le 26e mondial va quand même proposer un profil redoutable sur dur où il se sent très bien, peut-être même mieux que Nadal. La surface proposée par le stade Pierre-Mauroy - un Rebound Ace assez rugueux et décrit en Espagne comme une arme anti-Rafa - ne change rien à la donne. "Les sensations sur le court ont été très bonnes", a-t-il souligné jeudi. "Il n'y a plus qu'à espérer que le match se passe bien et qu'on aborde bien cette demi-finale."

Son bilan en Coupe Davis : 6 victoires, 4 défaites (en simple : 6/4)

Son bilan contre Lucas Pouille : 3-1 (2-0 sur dur indoor, 3-1 sur dur)

Son bilan contre Benoît Paire : 6-0 (4-0 sur dur)

Son bilan contre Richard Gasquet : 2-1 (1-0 sur dur indoor, 2-1 sur dur)

Feliciano Lopez - Marcel Granollers

Séparé de son compère Marc Lopez, Feliciano Lopez va s'avancer en référent absolu pour le double. S'il n'a pas son équipier habituel à ses côtés, il va quand même proposer un profil de gaucher toujours aussi compliqué à lire, que l'on joue en simple en ou double. Proche de sa fin de carrière, le Madrilène reste l'homme incontournable de cette équipe de Coupe Davis. Aligné lors des deux doubles face à la Grande-Bretagne (3-1) et l'Allemagne (3-2), le joueur de Tolède, seul rescapé des trois derniers titres de l'Espagne dans la compétition (2008, 2009, 2011), excelle surtout sur surface dure.

Le bilan de Feliciano Lopez en Coupe Davis : 15 victoires, 20 défaites (en double : 9 /12)

A ses côtés, on retrouvera une vieille connaissance : Marcel Granollers. A 32 ans, le Catalan est tout proche de retrouver le Top 100 en simple après deux années de galères. Egalement moins performant en double, il a alterné entre le circuit principal (aux côtés de Pablo Cuevas, son frère Gerard et Ivan Dodig à l'US Open) et les Challengers cette année. Surprise des sélections, le joueur de Barcelone, plus apparu en Coupe Davis depuis 2013, sera le profil polyvalence de la paire espagnole. Mais aussi son petit point faible.

Le bilan de Marcel Granollers en Coupe Davis : 4 victoires, 5 défaites (en double : 3/4)