Coupe Davis : La Croatie rejoint la France en finale grâce à la victoire de Coric sur Tiafoe

Borna Coric, héros de Zadar ! Chargé de disputer le 5e match décisif face à Frances Tiafoe dans la demi-finale de Coupe Davis entre la Croatie et les Etats-Unis, le jeune joueur de 21 ans a montré qu’il avait les nerfs solides pour battre l’Américain en cinq manches (6-7[0], 6-1, 6-7[11], 6-1, 6-3) et 4h06 de jeu. Mené deux sets à un, Coric a su trouver les ressources pour qualifier son pays pour la finale de la Coupe Davis. La Croatie ira défier la France fin novembre.

Le suspense aura été entier à Zadar. Après la défaite surprise de Marin Cilic face à Sam Querrey, Borna Coric a eu la lourde tâche de disputer le 5e match décisif dans cette demi-finale de Coupe Davis entre la Croatie et les Etats-Unis. Après avoir perdu la première manche au tie-break, sans avoir remporté le moindre point dans ce jeu décisif, le joueur de 21 ans s’est bien repris pour égaliser à un set partout, profitant d’une baisse de régime de Frances Tiafoe, 40e joueur mondial.

France – Croatie

Porté par son public, Borna Coric a alors commencé à dérouler et à prendre l’ascendant sur l’Américain à l’échange. Mais à 5-1 en sa faveur, le Croate a inexplicablement perdu le fil de son tennis et a encaissé cinq jeux de suite avant de perdre le set au tie-break. Le 18e joueur mondial a alors décidé qu’il devait aller chercher la victoire en étant le plus entreprenant sur le court. Ses 44 coups gagnant ce dimanche lui ont permis de relever la tête et d’aller chercher ce point qualificatif pour la finale de la Coupe Davis en remportant les deux sets suivants. Un peu court physiquement, Tiafoe n’a pas pu suivre.

C’était la 3e fois que Borna Coric disputait un 5e match décisif en Coupe Davis, il n’a pour le moment jamais perdu dans cette configuration. Un mental en acier qui confirme les gros progrès du joueur de 21 ans. La finale opposera donc la France à la Croatie. Les Bleus, à domicile, auront à cœur de prendre leur revanche sur des Croates qui sont les derniers à les avoir battus dans cette compétition, en demi-finale en 2016. Le titre se jouera fin novembre, probablement une nouvelle fois au stade Pierre Mauroy.