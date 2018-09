Coupe Davis : Madrid accueillera la phase finale en 2019 et 2020

Madrid, première ville à accueillir la Coupe Davis nouvelle version. Largement décriée, cette dernière se déroulera en effet dans la capitale espagnole, et ce pour au moins deux ans : 2019 et 2020. La nouvelle a été confirmée et officialisée par l'ITF (Fédération internationale de tennis) et le groupe Kosmos ce jeudi. Rendez-vous donc à la "Caja Mágica", le centre olympique de tennis de Madrid.

"Le site accueillera une compétition âgée de 118 ans, accueillant 18 nations et les meilleurs joueurs du monde pour le prestigieux trophée de la Coupe Davis l’année prochaine", récite le communiqué diffusé. "La Caja Mágica et le Centre WiZink sont tous deux à l’étude pour organiser l’événement en 2020", précise-t-il, ajoutant que la candidature de Lille a été examinée. "Le Comité souligne le haut niveau des deux villes candidates", explique l'ITF et Cosmos, dont le président n'est autre que Gerard Piqué, le défenseur du Barça.

Des wild-cards pour la Grande-Bretagne et l'Argentine

"Nous sommes ravis de présenter la finale de la Coupe Davis 2019 à Madrid. La ville est appropriée pour mettre en scène le tennis de haut niveau et des divertissements exceptionnels pour des milliers de fans du monde entier", confie de son côté David Haggerty, le président de l'ITF. "Nous remercions Madrid, ainsi que Lille pour leurs excellentes propositions et leur professionnalisme au cours du processus de sélection", conclut-il.

Pour rappel, l'Argentine et la Grande-Bretagne ont reçu les deux invitations pour cette première édition de la phase finale de la Coupe Davis. La France, la Croatie, l'Espagne et les Etats-Unis, les quatre demi-finalistes cette saison, sont quant à eux automatiquement qualifiés. Ensuite, douze pays viendront s'y ajouter après un premier tour, qui se déroulera les vendredi 1er et samedi 2 février.