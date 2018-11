Deux simples, quatre possibilités : Noah joue à cache-cache pour dimanche

Yannick Noah ne va pas se plaindre. Vendredi soir, il aurait signé pour avoir ce "problème". Mais maintenant que Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert on fait leur boulot en permettant de "jouer avec de l'enjeu dimanche" comme il le dit, le capitaine va devoir trancher : qui pour disputer le quatrième match face à Marin Cilic ? Et qui mettre sur le terrain dans l'hypothèse d'une cinquième et dernière rencontre décisive si les choses se goupillent bien face au numéro un croate ?

C'est un cas de figure peu banal mais l'équipe de France pourrait bien aligner deux joueurs différents de ceux qui ont pris part à la journée de vendredi. Un de ces choix sera d'ordre stratégique, l'autre pourrait lui être imposé par la force des choses. Dans un premier temps, Noah va devoir décider s'il maintient sa confiance à Jérémy Chardy, transparent contre Borna Coric en ouverture de cette finale, ou s'il relance Lucas Pouille, dont la mise à l'écart avait pu surprendre.

Yannick Noah et Jérémy Chardy en finale de la Coupe DavisGetty Images

" On peut jouer longtemps à ce jeu-là, mais non, je ne vais rien vous dire "

Evidemment, il n'a pas pipé mot à ce sujet samedi soir. "Je ne vois pas une bonne raison de vous dire quelle sera l'équipe de demain (dimanche), même si je vous aime bien", a-t-il glissé en conférence de presse. "Je peux vous le dire si jamais vous ne le dites à personne", a-t-il ajouté, avant de redevenir plus sérieux : "oui, il y a beaucoup de questions qui se posent." Il n'a pas non plus voulu dire si son choix était arrêté. "On verra dimanche, une heure avant le premier match. On a jusqu'à demain (dimanche), une heure avant le premier match, c'est-à-dire midi moins 5. Il faut que je sois à l'heure..."

Puis, relancé sur l'état d'esprit d'un Lucas Pouille, qui doit bouillir de rentrer dans cette finale qu'il est le seul pour l'heure à regarder à 100% en tant que spectateur, le capitaine tricolore a coupé court pour de bon : "On peut jouer longtemps à ce jeu-là, mais non, je ne vais rien vous dire. On va se retrouver, on va décider de la stratégie à adopter. On va prendre cette décision au calme, tranquillement." Le sentiment général, c'est qu'il serait tout de même étonnant que Yannick Noah mise sur Jérémy Chardy. Au vu de sa prestation contre Borna Coric, le pari n'a pas été payant. Le tenter vendredi était audacieux, le retenter dimanche serait franchement téméraire.

L'autre interrogation reste pour l'heure virtuelle. Que ce soit contre Pouille ou Chardy, Marin Cilic partira largement favori dimanche en début d'après-midi. Reste que le rôle du capitaine est de préparer toutes les éventualités, y compris celle d'un match 5. Vendredi soir, Jo-Wilfried Tsonga a révélé avoir été touché aux adducteurs. Il a passé des examens samedi matin. Rien n'a filtré, mais Noah a laissé entendre que le fait d'avoir été au bout de son match contre Cilic n'avait pas arrangé les choses. "Jo a eu une petite alerte en fin de match et il s'est trouvé qu'il a joué trois jeux en étant un peu handicapé. Il n'a pas joué depuis. Depuis, il a des soins. On verra."

Jo-Wilfried Tsonga, genou au sol, lors de son match contre Marin Cilic en finale de la Coupe DavisGetty Images

Herbert : "Oui, je suis assez fou pour jouer"

Mais serait-il raisonnable de faire jouer un Tsonga diminué, surtout avec une blessure musculaire, susceptible de s'aggraver à tout moment ? Si le Manceau n'est pas apte au service, Yannick Noah n'aura d'autre possibilité que de s'appuyer sur un de ses deux joueurs de double, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. La seconde option étant beaucoup plus probable que la première, même si Mahut, tout sourire, est intervenu plusieurs fois samedi soir devant la presse en disant "moi aussi, je suis prêt à jouer !". "C'est vrai, ça, pourquoi on l'oublie tout le temps ?", a fait mine de s'interroger Herbert.

P2H se tient prêt, en tout cas, malgré la débauche d'énergie consentie lors du double. "Si on a besoin de moi, ça voudra dire qu'on est revenu à deux victoires partout, ce sera une bonne nouvelle", rappelle-t-il. "Est-ce que je serai prêt ? Oui, je suis assez fou pour jouer !" Zeljko Krajan, lui, avoue n'avoir aucune idée de ce que son homologue a en tête. "Franchement, je ne sais pas du tout ce que Yannick va faire", a avoué le capitaine croate. Mais comme il le dit, "c'est son problème". Un problème révélateur, au fond, du manque de joueurs de simples indiscutables dans cette équipe de France…