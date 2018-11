Finale Coupe Davis - Horaires, programme, informations : ce qu'il faut savoir sur France-Croatie

Le programme de la finale de Coupe Davis

La 106e finale de l'histoire de la Coupe Davis se jouera à Lille du vendredi 23 novembre au dimanche 25 novembre. Le Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq recevra l'événement pour la troisième fois de son histoire après 2014 (France-Suisse) et 2017 (France-Belgique).

C'est la dernière fois que la mythique épreuve par équipes, organisée par la Fédération Internationale de tennis (ITF), est disputée sous son format actuel avec des rencontres domicile / extérieur.

A partir de 2019, la phase finale de compétition, coorganisée par le groupe Kosmos Tennis et l'ITF, se jouera sur un seul et même lieu et regroupera dix-huit nations sur une semaine de compétition. Les éditions 2019 et 2020 se joueront à Madrid.

Le règlement

Les rencontres se joueront au meilleur des cinq manches. Cet éventuel 5e set se jouera au jeu décisif.

En cas de victoire 3-0 de l'une des deux nations le samedi, les deux derniers simples du dimanche se joueront au meilleur des trois manches. Il n'y aura pas d'annulation de ces rencontres.

Si l'une des deux équipes l'emporte sur le score de 3-1, à l'issue du premier simple le dimanche, la dernière rencontre ne se jouera pas (sauf si le troisième match ne s'est pas disputé dans son intégralité).

Le calendrier

Jeudi 22 novembre

Tirage au sort : 12h30 (sur le court du stade Pierre-Mauroy)

Vendredi 23 novembre :

13h40 - Cérémonie d'ouverture de la finale, suivie de la présentation des équipes

14h00 - Début de la première rencontre, le deuxième simple se jouera dans la foulée (les deux matches se feront au meilleur des cinq manches)

Samedi 24 novembre

13h40 - Cérémonie du Hall of Fame, suivie d'un hommage aux membres du Club France Coupe Davis

13h50 - Présentation des équipes

14h00 - Début du double (disputé au meilleur des cinq manches)

Dimanche 25 novembre

12h50 - Présentation des équipes

13h00 - Début du troisième simple, suivi du quatrième et dernier simple (sauf en cas de succès d'une nation sur le score de 3-1)

15 minutes après la fin du dernier match : Cérémonie de clôture et remise du trophée

L'enceinte : Stade Pierre-Mauroy

Stade : Stade Pierre-Mauroy

Situation : Villeneuve-d'Ascq (Département : Nord, région : Hauts-de-France)

Capacité pour la finale : 26 083 places (50 000 places en version football)

Surface : Terre battue couverte

Construit entre 2009 et 2012, le stade Pierre-Mauroy, d'abord appelé Grand Stade Lille Métropole, avant de prendre le nom de l'ancien Premier ministre (1981-1984) et maire historique de la ville (1973-2011), est devenu l'enceinte sportive de référence dans la région des Hauts-de-France. D'une capacité de 50 000 places en version football et rugby, la structure fait jouer sa polyvalence pour recevoir d'autres événements : sports en salle (basket, hand), concerts, spectacles. Parmi eux, le tennis qui a depuis quatre ans pris ses quartiers dans la métropole.

Inaugurée en novembre 2014 à l'occasion de la finale France-Suisse, la version tennis du stade Pierre-Mauroy est montée en puissance au fil des venues de l'équipe de France. C'est en 2017 que la bascule s'est réalisée avec la tenue de la demie face à la République tchèque, avant de devenir une terre d'histoire avec la conquête d'un 10e titre face à la Belgique. En 2018, les Bleus ont disposé de l'Espagne en demie avant de confirmer l'enceinte pour la finale.

Les rencontres de l'équipe de France au stade Pierre-Mauroy :

2014 - Finale : France-Suisse (1-3) / Terre battue couverte

2017 - Demi-finale : France-République tchèque (4-1) / Terre battue extérieure

2017 - Finale : France-Belgique (3-2) / Dur indoor (rebound ace)

2018 - Demi-finale : France-Espagne (3-2) / Dur indoor (rebound ace)

2018 - Finale : France-Croatie (A venir) / Terre battue couverte

Bilan : 3 victoires, 1 défaite / 11 victoires en matches, 8 défaites

Les informations à retenir

Arbitres : James Keothavong (Grande-Bretagne), Marijana Veljovic (Serbie)

Juge-arbitre : Sören Friemel (Allemagne)

Balles utilisées : Dunlop Fort Clay Court

Diffuseurs TV :

Vendredi 23 novembre :

France 2 (A partir de 14h00)

beIN Sports (A partir de 13h00)

Samedi 24 novembre :

France 2 (A partir de 14h00, bascule sur France 3 à 19h54 si nécessaire)

beIN Sports (A partir de 13h30)

Dimanche 25 novembre :