Herbert et Mahut vainqueurs du double, la France revient à 1-2 contre la Croatie

Une explosion de joie. Et un grand rugissement aux faux airs de ouf de soulagement. Le stade Pierre-Mauroy a pris feu, peu avant 18 heures quand les gars de Noah ont remis la France sur les rails. Les Bleus sont encore debout, sur leurs deux pieds, au terme d'un double qui fut longtemps maîtrisé par la paire Herbert - Mahut avant que les Croates ne se hissent à leur niveau. Finalement, tout s'est bien terminé pour les Bleus, vainqueurs de la doublette Dodig - Pavic en quatre manches (6-4, 6-4, 3-6, 7-6) et 3h38 de match. La Coupe Davis historique connaitra bien un dernier dimanche de feu et les frissons qui vont avec.

On le savait avant même le début des hostilités. On l'espérait très fort après une entame de week-end cauchemardesque : la paire Nicolas Mahut - Pierre-Hugues Herbert était la meilleure assurance des Bleus au cœur de la finale de la Coupe Davis 2018. Elle l'a bel et bien été. Samedi au cœur d'une enceinte bien plus que chaude que la veille (et mieux garnie), les deux compères ont tenu leur rang et apporté à la France son premier point. Les Tricolores sont toujours au pied du mur mais, même si le sommet parait encore bien haut, ils ont entamé son ascension.

Tout simplement à la hauteur

Après un vendredi noir au possible, les Bleus ont eu à cœur de sortir la tête de la grisaille de Villeneuve d'Ascq. Et n'ont pas tardé à s'y employer. Mahut et Herbert, les deux compères finalistes du Masters invaincus en Coupe Davis depuis… la Croatie en 2016, n'ont pas eu de mal à se hisser au niveau de l'évènement, bien poussés par un public lui aussi parfaitement entré dans son double. La première alerte est pourtant intervenue sur le premier passage au service de Nicolas Mahut. Mais elle a rapidement été rangée au rang des souvenirs délébiles (2-2). Et ce sont les Bleus, efficaces, qui ont breaké les premiers et offert à l'équipe de France son premier avantage du week-end. Un retour bout de course de Mahut, suivi d'une volée autoritaire de Herbert : l'affaire était dans le sac (4-3). Le set aussi, sur un jeu blanc et un ace d'Herbert (6-4).

Pierre-Hugues Herbert lors du double de la finale de la Coupe DavisGetty Images

Homme fort de ce début de match, Pierre-Hugues Herbert a tout bien fait pendant deux bons sets face à Mate Pavic et Ivan Dodig. Après une petite séance de massage au niveau de l’épaule à l'entame du deuxième acte, le 55e mondial a connu un petit coup de chaud sur son service quand, à 4-3 en faveur de la Croatie, il a concédé une double faute et offert une balle de break aux visiteurs. Elle fut vite effacée par PHH, avec une autorité incontestable (4-4). L'Alsacien a continué sur sa lancée le jeu suivant, profitant des soucis d'Ivan Dodig sur sa mise en jeu. Dès leur première balle de break, comme au premier set, la France a capitalisé. 100% efficacité (5-4).

Menés de deux sets (4-6, 4-6), Mate Pavic et Ivan Dodig - aucune victoire ensemble en Coupe Davis - ont continué à fonctionner sur courant alternatif au service. Ce que Mahut et Herbert ont parfaitement exploité d'entrée de troisième manche, à l'image d'un retour long de ligne de l'Angevin qui a offert une balle de break aux Tricolores, convertie dans la foulée (1-0). Il y en a eu d’autres sur la mise en jeu de Pavic, gâchées en nombre (4). Elles ont pesé lourd dans un troisième set. Alors que les Croates étaient sur un fil, ils ont fini par retrouver leur équilibre et renverser l’équipe de France, passée de 3-1 à 3-6.

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues HerbertGetty Images

Un finish tendu pour une délivrance attendue

L’hémorragie a été maitrisée au jeu suivant, même si le garrot a semblé de fortune tant Herbert a peiné. Trois doubles fautes, trois balles de break concédées… Les Croates ont laissé passer la même chance que les Bleus au set précédent. Mais cela ne les a pas sortis de leur opération remontée.

Le duel a commencé à se tendre. Moins bien que lors des deux manches initiales, Herbert et Mahut ont vu Dodig et Pavic monter en gamme. Et ce dernier, survolté alors que les Croates devaient écater trois balles de match à 5-4, a utilisé tous les subterfuges possibles et inimaginables pour casser le rythme d'un jeu qui aurait pu être le dernier du jour. Il n’en a rien été. Son petit show n’a fait que retarder l’échéance, jusqu’au jeu décisif que les Français ont glané en faisant la course en tête, du début à la fin (7-3). La France est encore loin de son onzième Saladier d'Argent. Mais elle a le droit et surtout le devoir d'y croire. Mahut et Herbert ont aussi, accessoirement, offert à la Coupe Davis le final quelle méritait avec un dimanche décisif. On a hâte d'y être.