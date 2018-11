Jérémy Chardy balayé par Borna Coric en trois sets, la France menée 1-0 par la Croatie

Sorti du chapeau de Yannick Noah jeudi, Jérémy Chardy n'a pas réussi de tour de magie vendredi. Le Français, propulsé numéro 1 de l'équipe de France aux dépens de Lucas Pouille, a été balayé par un solide Borna Coric, lors du match d'ouverture de la finale de la Coupe Davis 2018. Chardy s'est incliné en trois manches nettes et 2h19 de jeu face au 12e joueur mondial (2-6, 5-7, 4-6). Il n'y a pas eu de match entre le Palois et le Zagrebois, plus solide et mieux armé dans tous les compartiments du jeu. Menée 1-0 par la Croatie, la France se retrouve déjà dos au mur.

Chardy - Coric, c'est l'histoire d'un match qui avait pourtant bien débuté. Durant trois points, le temps de mener 40-0. Et puis, la mécanique s'est vite enrayée. Borna Coric a pris les commandes à sa troisième balle de break, sur un coup droit petit bras de Jérémy Chardy. Au terme d'un premier jeu long de douze minutes et qui aura duré bien plus longtemps que les trois suivants, remportés blancs par le Croate. Mené 4-0, le 40e joueur mondial a mis fin à "l'hémorragie" en gagnant son premier point après une disette longue de quinze unités. Il a même fait mieux que ça en glanant son premier jeu du match (4-1). Mais il n'a pas pu sauver ni la manche ni les apparences. Trop de fautes directes (16) et une complète impuissance sur la mise en jeu adverse (3 points gagnés). 6-2 après 37 minutes de jeu.

Chardy est passé à côté

Yannick Noah voulait un "attaquant", comme dit en conférence de presse jeudi, il a surtout eu besoin d'un résistant tant Borna Coric a fait la pluie et le beau temps sur le court du stade Pierre-Mauroy. Très solide au service et dans l'échange, le Croate n'a rien laissé au Français qui n’a, de toute manière, jamais su saisir ses maigres opportunités de se hisser au niveau d’un adversaire qu’il avait battu deux fois lors de leurs trois premières confrontations. Trop léger en revers et éteint par l’événement, Chardy est passé à côté.

Borna Coric aurait pu accélérer la manœuvre en prenant le service de Chardy lors du troisième jeu de la deuxième manche. Mais il n'en fut rien. Le 12e joueur mondial a même dû s'employer sur sa mise en jeu suivante pour effacer les deux premières (et seules) occasions de break du Français. Deux premières balles de qualité et l'affaire était jouée (2-2). La résistance a duré quelques jeux de plus et Chardy a fini par lâcher prise au onzième jeu (6-5). Vu la solidité de Coric sur sa mise en jeu (76% de premières), le Croate n'a eu aucun mal à conclure (7-5).

Massé au cœur du troisième set et repassé par la case vestiaires à 4-3 avec un break en sa faveur, Borna Coric n’a pas baissé de pied à son retour (6-4). Il était sur un boulevard depuis belle lurette. Chardy n’est jamais sorti de son impasse.