L'Italie égalise face à la France après la défaite de Jérémy Chardy contre Fabio Fognini

L'Italie n'est pas encore vaincue. Quelques heures après la défaite d'Andreas Seppi face à Lucas Pouille, Fabio Fognini a remis les pendules à l'heure avec autorité ce vendredi à Gênes en permettant à son équipe d'égaliser à 1-1 après la première journée de ce quart de finale de Coupe Davis. Logique vainqueur de Jérémy Chardy en quatre manches (6-7(6), 6-2, 6-2, 6-3) après un marathon de 3h31, le joueur de Sanremo a parfaitement tenu son rang de n°1.

Première conséquence : on jouera bien un simple décisif dimanche matin en Italie. Ce combat opposera l'imprévisible Fognini, plus que jamais dangereux sur ocre devant son public, à Lucas Pouille. Ce choc des n°1 sera probablement le summum de ce week-end gênois. Restera à savoir dans quelle position seront les Bleus dimanche à l'issue du double. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut devront eux aussi tenir leur statut face à la paire Simone Bolelli / Paolo Lorenzi. Vu l'ambiance qui est montée crescendo sur le central du Valletta Cambiaso, les Bleus vont avoir droit à une réception made in Coupe Davis samedi. Ça sent bon la castagne tout ça.

25 balles de break concédées par Chardy

Le résultat de ce deuxième simple de la journée a été le fruit d'une logique implacable. Si Fognini ne sera jamais un joueur fiable pour tenir une rencontre de A à Z, sa faculté à bien gérer ses trous d'air vendredi lui a permis d'en sortir vainqueur avec une casquette de patron. On a eu la preuve de sa solidité à toute épreuve dans la quatrième manche. Alors qu'il dominait largement les débats depuis deux sets et demi, le joueur de Sanremo a vécu un bon gros passage à vide dont on ne soupçonnait plus l'arrivée. Debreaké par Chardy à 3-1, après avoir trois balles de 4-0, le Transalpin l'a joué en sniper pour aller reprendre le service de Chardy à 4-3 et boucler son affaire. Sa gestion de la fin de match est à souligner, en vrai diable.

Fabio FogniniGetty Images

Remonté de 40-0 à 40-40, puis breaké au pire des moments, Chardy n'a, lui, jamais réussi à concrétiser réellement son retour du diable vauvert dans ce dernier acte. C'est d'un côté dommage. De l'autre, on se dit qu'il n'y a pas eu photo sur le court. Avec 25 balles de breaks obtenues par son rival, pour neuf breaks concédés, le Béarnais n'a jamais eu l'étoffe d'un patron sur le court. Régulièrement privé de sa première balle, trop inconstant dans l'échange malgré quelques beaux rallyes, le Français a proposé une belle résistance. Mais il ne pouvait pas réellement faire mieux.

Fognini a mis le turbo dans le deuxième set

Plus régulier durant la première partie, il a connu une panne irrémédiable après avoir fait le break au tout début de la deuxième manche (à 2-0). C'est à ce moment-là que "Fogna" a appuyé sur le champignon. Électrisé par son retour aux affaires, le turbulent Fognini a même haussé le ton au début du troisième set après un passage forcé de Chardy au changement de côté. Ce sera d'ailleurs le seul moment électrique de cette partie dont l'ambiance est montée crescendo.

La défaite de Chardy a un côté symbolique. Toujours présent et efficace avec l'équipe de France (5 succès, dont 3 en matches en trois sets), le 80e mondial a subi la toute première défaite de sa carrière en Coupe Davis. Ce n'est pas l'information de la journée, mais il faudra rapidement tout remettre à zéro pour dimanche. Si Lucas Pouille venait à perdre face à Fognini, c'est lui qui serait une nouvelle fois chargé de sauver la patrie. Pour le faire, il faudra un autre Chardy.