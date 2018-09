Pour sa 19e finale, la France sera là pour dire "adieu" à la Coupe Davis

La Coupe Davis est, à bien des égards, une histoire de traditions. Avant que celles-ci ne soit largement balayées dès l'année prochaine avec la refonte totale de l'épreuve, qui ne gardera quasiment rien de commun, en dehors du nom, avec l'épreuve telle que nous la connaissons aujourd'hui, il reste une dernière Coupe Davis à remporter. La France, qui a largement contribué, notamment avec les Etats-Unis et l'Australie, à donner ses lettres de noblesse à la vénérable vieille dame du tennis, prendra part à cette ultime finale.

Ce sera la 19e finale de Coupe Davis pour le tennis français, mais pas moins de neuf d'entre elles, près de la moitié, remontent à l'époque des Mousquetaires. Dans le sillage de René Lacoste, Jean Borotra, Henri Cochet et Jacques Brugnon, les Français ont en effet vécu une période extraordinairement faste dans les années 1920-30, disputant neuf finales d'affilée entre 1925 et 1933, dont six victoires de rang entre 1927 et 1932.

Les Mousquetaires français de Coupe Davis dans les années 30 - Brugnon, Cochet, Lacoste et BorotraAFP

Des Mousquetaires à Noah

Les Français ont ensuite connu une longue traversée du désert, qui n'a pris fin qu'avec l'émergence de la génération Noah-Leconte. En 1982, près d'un demi-siècle après leur dernière finale, les Bleus jouaient à nouveau pour le titre, à Grenoble, contre les Etats-Unis de John McEnroe. Malgré la défaite, nette et sans bavure, l'équipe de France venait de reprendre sa place dans le concert international. Neuf ans plus tard, ce fut le triomphe de Lyon, avec Leconte et Forget sur le terrain et toujours Noah, dans le rôle du capitaine cette fois. Inoubliable.

Depuis Lyon, la France est régulièrement apparue en finale, avec plus ou moins de bonheur. Deux titres magnifiques à l'extérieur, en Suède en 1996 (avec l'incroyable dimanche, deux matches en cinq sets et plus de dix heures de tennis) puis en Australie cinq ans plus tard (avec Nicolas Escudé dans le rôle du héros), et un autre, à domicile, l'année dernière. L'ambiance fut magnifique à Lille, même si la performance sportive, elle, n'avait pas l'envergure de ses devancières.

Pour sa 19e finale, sa dernière "vraie" finale de Coupe Davis, la France évoluera à nouveau à domicile si la Croatie est son adversaire. En revanche, si les Etats-Unis sont en face (cas de figure toutefois peu probable), il faudra traverser l'Atlantique. Mais histoire de boucler cette boucle, des retrouvailles avec les Américains constitueraient l'adieu le plus symbolique à cette épreuve unique, tant les deux pays ont partagé combats et souvenirs des années 30 à nos jours.

Les 10 finales gagnées par la France

Année Adversaire Lieu Surface Score final 1927 Etats-Unis Philadelphie (Etats-Unis) Gazon 3-2 1928 Etats-Unis Paris (France) Terre battue 4-1 1929 Etats-Unis Paris (France) Terre battue 3-2 1930 Etats-Unis Paris (France) Terre battue 4-1 1931 Royaume-Uni Paris (France) Terre battue 3-2 1932 Etats-Unis Paris (France) Terre battue 3-2 1991 Etats-Unis Lyon (France) Dur (indoor) 3-1 1996 Suède Malmö (Suède) Dur (indoor) 3-2 2001 Australie Melbourne (Australie) Gazon 3-2 2017 Belgique Lille (France) Dur (indoor) 3-2

Les 8 finales perdues par la France