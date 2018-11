Les 5 stats qui résument le marasme et laissent peu d’espoir pour la suite

De nos envoyés spéciaux à Villeneuve d'Ascq, Laurent VERGNE et Maxime DUPUIS

1987

Ne pas remporter un seul set lors des deux premiers simples en finale de Coupa Davis est rarissime. Ce n'était plus arrivé depuis 1987. Cette année-là, la Suède avait dépecé l'Inde à Göteborg sur terre battue. Le vendredi, Mats Wilander avait corrigé Ramesh Krishnan et Anders Jarryd en avait fait de même contre Vijay Amritaj. A eux deux, les Indiens, spécialistes du gazon et allergiques à la terre battue, avaient inscrit quinze jeux. Depuis, aucune équipe n'avait bouclé une première journée sans un seul set au compteur. Le cas des Bleus est plus consternant encore, car ils évoluent à domicile. Et contrairement à l'Inde, ils ont choisi la surface...

0/7

L'équipe de France n'a pas gagné un seul set lors des deux premiers duels de cette finale de Coupe Davis 2018. Et pour cause, elle n'a pas pris une seule fois le service de ses adversaires. Que ce soit Chardy face à Coric ou Tsonga contre Cilic, ce sont sept balles de break qui ont été vendangées par les Tricolores (2 par le Palois, 5 par le Manceau). Tout autant que le zéro pointé, c'est le nombre famélique d'opportunités obtenues par les Français qui laisse songeur. Parce que oui, Cilic et surtout Coric ont bien servi vendredi. Mais tout de même…

Jo-Wilfried Tsonga was beaten by Cilic in the Davis CupGetty Images

2

La France a joué neuf finales de Coupe Davis dans l'ère moderne. Ce n'est que la deuxième fois qu'elle se retrouve menée deux victoires à rien à l'issue de la première journée de compétition. Le seul précédent date de 1982, à Grenoble, face aux Etats-Unis. Yannick Noah avait cédé en cinq sets contre John McEnroe, et Henri Leconte avait perdu en trois manches face à Gene Mayer. Depuis, il y avait toujours eu un score de parité (1-1) entre les Bleus et leurs adversaires, en 1991, 1996, 1999, 2001, 2002, 2010, 2014 et 2017. Jamais ils n'ont remporté les deux premiers simples.

27 + 27 = 54

On dit souvent qu'un match de tennis se joue sur quelques points-clé. Un jeu mal négocié, un trou d'air au mauvais moment au cœur d'un set accroché… Ce vendredi à Lille, il n'en a rien été. Tsonga et Chardy ont pris la marée et été loin de s'accrocher à la vague croate. Chardy a marqué 77 points face à Coric. Le Croate en a remporté 104, dont 15 de suite en début de rencontre. Soit 27 points de différence. Tsonga a lui accusé un différentiel de… 27 points aussi (75 contre 102). Deux mondes d'écart.

1939

Certes, rien n'est jamais fini tant que ce n'est pas terminé ("it's not over until it's over", comme disent les Américains). Mais là, ça sent tout de même fortement le roussi pour la bande à Noah. Pour trouver trace d'une équipe victorieuse en finale en ayant perdu les deux premières rencontres, il faut remonter à... 1939. L'Australie avait alors fini par dominer les Etats-Unis (3-2) malgré les défaites initiales de Quist et Bromwich face à Riggs et Parker. C’est d’ailleurs un cas unique dans toute l’histoire de la compétition. Même en dehors des finales, le fait est rare : seulement dix "comebacks" depuis la création du groupe mondial en 1981. Le cas le plus récent ? la Croatie, en quarts de finale de l'édition 2016, contre les Etats-Unis.