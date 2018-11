Lucas Pouille aligné pour le 4e simple face à Marin Cilic

Il s'est entraîné de bon matin avec Jérémy Chardy, qui lui avait soufflé la place de numéro 1 vendredi. Lucas Pouille a repris son "bien" dimanche. Compte tenu de la prestation de Chardy face à Borna Coric, Yannick Noah n'a eu d'autre choix que de lancer le 32e mondial pour le quatrième match de cette finale 2018. Il défiera Marin Cilic dès 13 heures avec l'obligation de gagner pour survivre.

Les deux hommes n'ont croisé le fer qu'à une seule reprise durant leur carrière.

Si le Nordiste y parvenait, Yannick Noah aurait encore à trancher pour le cinquième et dernier match entre Jo-Wilfried Tsonga, battu vendredi et diminué physiquement, et Pierre-Hugues Herbert, très bon lors du double. Les deux hommes se sont entraînés ensemble en fin de matinée, dimanche au stade Pierre-Mauroy.